Фото: vladtime.ru
Заторы в пять баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в четверг, 31 мая. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее затруднено движение по Павловскому тракту, где пробки наблюдаются на перекрестках в районах улиц Просторная и Попова, а также после кольцевого пересечения. Скорость движения авто здесь не превышает 7-10 километров в час.
Также заторы образовались в районе пересечения улицы Власихинской с Малахова и шоссе Ленточный Бор, на отрезках улиц Фурманова, Советской Армии, Сизова, а также на площадях Победы и Октября.
При этом в городе произошла одна авария: машины столкнулись на улице Советской Армии в районе пересечения с проспектом Коммунаров. Также на карте присутствует знак "Перекрытие движения" в переулке Ядринцева.
Комментарии
Для кого эти новости? Кому надо, тот сам в яндексе посмотрит пробки, быстрее и удобнее. А писать о пробках в 9 утра, когда большинство уже на работе или подъезжает - такой бред.
Пятибальные? Можно было просто написать "Пробок нет". Новость чисто забить новостную ленту?