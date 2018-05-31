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Пятибалльные пробки ждут барнаульцев утром 31 мая

, ИА "Амител"
В городе произошла одна авария

Фото: vladtime.ru

Заторы в пять баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в четверг, 31 мая. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее затруднено движение по Павловскому тракту, где пробки наблюдаются на перекрестках в районах улиц Просторная и Попова, а также после кольцевого пересечения. Скорость движения авто здесь не превышает 7-10 километров в час.

Также заторы образовались в районе пересечения улицы Власихинской с Малахова и шоссе Ленточный Бор, на отрезках улиц Фурманова, Советской Армии, Сизова, а также на площадях Победы и Октября. 

При этом в городе произошла одна авария: машины столкнулись на улице Советской Армии в районе пересечения с проспектом Коммунаров. Также на карте присутствует знак "Перекрытие движения" в переулке Ядринцева.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

31.05.2018 08:58
- гость -

Для кого эти новости? Кому надо, тот сам в яндексе посмотрит пробки, быстрее и удобнее. А писать о пробках в 9 утра, когда большинство уже на работе или подъезжает - такой бред.

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31.05.2018 09:20
Ай

Пятибальные? Можно было просто написать "Пробок нет". Новость чисто забить новостную ленту?

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