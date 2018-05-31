Фото: grazia.com.au
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп накануне, 30 мая, принял в Овальном кабинете Белого дома американскую фотомодель и телеведущую Ким Кардашьян для обсуждения с ней реформы пенитенциарной системы, а также помилования 63-летней Элис Мэри Джонсон, которая отбывает пожизненный срок, пишет ТАСС.
О встрече президент сообщил в Twitter. Там он разместил совместный с моделью снимок. Республиканец назвал встречу "прекрасной", отметив, что разговор велся "о тюремной реформе и вынесении приговоров". Эта встреча не была заявлена в официальном рабочем графике американского лидера.
По данным канала CBS, Кардашьян собиралась просить Трампа помиловать Джонсон, которая должна провести всю жизнь в тюрьме без права на досрочное освобождение за ненасильственное преступление, связанное с торговлей наркотиками, которое она совершила впервые. Эта женщина уже провела в тюрьме свыше двадцати лет. Данный вопрос модель также собиралась обсудить со старшим советником республиканца, его зятем Джаредом Кушнером, курирующим тюремную реформу.
Подробности встречи, а также данные о том, чем она завершилась, пока не сообщают ни Трамп, ни СМИ, ни сама Кардашьян.
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