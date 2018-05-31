Фото: youtube.com
На видеохостинге Youtube появился ролик, на котором видно, как колонна машин проекта "Кортеж" покидает Кремль. Об этом пишет РИА Новости.
На записи видно, что колонна состоит из одного лимузина, двух седанов и пяти минивэнов Aurus.
Проект "Кортеж" — семейство машин класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. По данным Минпромторга, в открытой продаже машины появятся с первого квартала следующего года под брендом Aurus.
7 мая Владимир Путин на церемонии инаугурации проехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на лимузине из проекта "Кортеж".
Ранее глава Центра компьютерного инжиниринга Алексей Боровков, который принимал участие в разработке "Кортежа", заявлял, что бизнесмены, включая иностранных, заинтересованы в машинах Aurus.
При этом Боровков уверен, что седан, внедорожник и минивэн Aurus окупят себя. По сравнению с лимузином эти машины будут стоить дешевле, но их технические характеристики не ухудшатся, подчеркнул он.
Комментарии
Сразу видно, не зря 12 миллиардов потратили на проект "Кортеж", Владимир Владимирович эффективный менеджер, развивает отечественную промышленность. Машины сделаны качественно, на видео отчётливо заметно, что они едут. А ваш анальный там может? То-то и оно.
Ты думаешь анальный не смог бы заказ проект машин у немцев?
31.05.2018 09:44
- гость -
-----------------------
Странная у вас логика, если кто-то не доволен текущим правительством, он автоматически за Навального. Не задумывались, что он тоже может не нравится? Однобокое мышление.
это у меня странная логика? Я написал, что анальный, мог также как и путин все заказывать на западе и ничего не делать. помоему нормальное мышление, Что Путин , что Навальный одинаково закупаются на западе. Мой пост крайне нейтрален, я просто ответил на вопрос первого комментатора.
P.S. Я специально исказил фамилию Навального, но путинисты, в своем однобоком экстазе, во всех несогласных видят врагов и навальнят.
Ну серия разработана в России, совместно местами да, но это обычная практика в мире, давно кончились времена когда все до болтика делали у себя. Дорого и неэффективно. А проект окупится безусловно, вот только мерс заплачет, да и другие зарубежные производители. Пересадят сейчас чиновников и бизнесменов, столько валюты и просто рублей сэкономится, опять же налоги и зарплаты.
Вангую,
все это кончится так же как и все путинские проекты. кто из вас видел в магазинах отечественный смартфон, ётафон вроде, А ведь шума поболее было.
Е мобиль
Хорошо сказал "Пересадят сейчас чиновников и бизнесменов..."
Ага, йоамобиль. Так и назовём
А зачем все эти мигалки и сирены?Гаишники же перекрыли движение.
Стоять, смерды! Государь изволит ехать.