Четверг, 31 Май, 11:34

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,59
€ 72,52
459441
9°
Обь
466см +12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Виктор Томенко возглавил Алтайский крайОтставка Александра Карлина Паводок-2018
Новости

В Сети появилось видео с колонной "Кортежей", покидающих Кремль

, ИА "Амител"
В ролике запечатлены лимузин, два седана и пять минивэнов

Фото: youtube.com

На видеохостинге Youtube появился ролик, на котором видно, как колонна машин проекта "Кортеж" покидает Кремль. Об этом пишет РИА Новости.

На записи видно, что колонна состоит из одного лимузина, двух седанов и пяти минивэнов Aurus.

Проект "Кортеж" — семейство машин класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. По данным Минпромторга, в открытой продаже машины появятся с первого квартала следующего года под брендом Aurus.

7 мая Владимир Путин на церемонии инаугурации проехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на лимузине из проекта "Кортеж".

Ранее глава Центра компьютерного инжиниринга Алексей Боровков, который принимал участие в разработке "Кортежа", заявлял, что бизнесмены, включая иностранных, заинтересованы в машинах Aurus.

При этом Боровков уверен, что седан, внедорожник и минивэн Aurus окупят себя. По сравнению с лимузином эти машины будут стоить дешевле, но их технические характеристики не ухудшатся, подчеркнул он.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

31.05.2018 09:15
Кранштейн-Эклеркин

Сразу видно, не зря 12 миллиардов потратили на проект "Кортеж", Владимир Владимирович эффективный менеджер, развивает отечественную промышленность. Машины сделаны качественно, на видео отчётливо заметно, что они едут. А ваш анальный там может? То-то и оно.

0  0
31.05.2018 09:44
- гость -

Ты думаешь анальный не смог бы заказ проект машин у немцев?

0  0
31.05.2018 09:47
- гость -

31.05.2018 09:44
- гость -
-----------------------
Странная у вас логика, если кто-то не доволен текущим правительством, он автоматически за Навального. Не задумывались, что он тоже может не нравится? Однобокое мышление.

0  0
31.05.2018 09:57
- гость -

это у меня странная логика? Я написал, что анальный, мог также как и путин все заказывать на западе и ничего не делать. помоему нормальное мышление, Что Путин , что Навальный одинаково закупаются на западе. Мой пост крайне нейтрален, я просто ответил на вопрос первого комментатора.

0  0
31.05.2018 10:03
- гость -

P.S. Я специально исказил фамилию Навального, но путинисты, в своем однобоком экстазе, во всех несогласных видят врагов и навальнят.

0  0
31.05.2018 10:15
- гость -

Ну серия разработана в России, совместно местами да, но это обычная практика в мире, давно кончились времена когда все до болтика делали у себя. Дорого и неэффективно. А проект окупится безусловно, вот только мерс заплачет, да и другие зарубежные производители. Пересадят сейчас чиновников и бизнесменов, столько валюты и просто рублей сэкономится, опять же налоги и зарплаты.

0  0
31.05.2018 10:30
- гость -

Вангую,
все это кончится так же как и все путинские проекты. кто из вас видел в магазинах отечественный смартфон, ётафон вроде, А ведь шума поболее было.

0  0
31.05.2018 10:37
- гость -

Е мобиль

0  0
31.05.2018 10:52
10:15

Хорошо сказал "Пересадят сейчас чиновников и бизнесменов..."

0  0
31.05.2018 11:04
Павсекакий

Ага, йоамобиль. Так и назовём
А зачем все эти мигалки и сирены?Гаишники же перекрыли движение.
Стоять, смерды! Государь изволит ехать.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
11:24
Что вы будете смотреть этим летом: киноновинки сезона-2018 0
11:16
Более 7,6 тыс. детей родилось за четыре месяца в Алтайском крае 0
11:02
Меркель призналась, что пошла на новый срок для противостояния Трампу 0
10:49
Что это было: кто и зачем инсценировал смерть Аркадия Бабченко 12
10:33
Минздрав РФ предложил на один день ограничить продажу табака 8
10:21
Новые штрафы за нарушение благоустройства появились в Алтайском крае 7
10:14
Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой 2
10:01
Буря разгулялась: ураганный ветер повалил деревья по всему Барнаулу 2
09:48
Дату выборов губернатора в Алтайском крае назначат 8 июня 8
09:32
Нуждающийся в медпомощи житель Горняка пропал без вести 0
09:30
Строительный гипермаркет "АКСИОМА" появится в Горно-Алтайске 0
09:24
Власти США заподозрили в сокрытии данных о тысячах жертв урагана "Мария" 2
09:12
28 населенных пунктов в Алтайском крае оставались без света из-за бури 1
09:07
В Сети появилось видео с колонной "Кортежей", покидающих Кремль 10
08:56
Трамп обсудил тюремную реформу на встрече с Ким Кардашьян 0
08:43
Пятибалльные пробки ждут барнаульцев утром 31 мая 2
08:23
"Саратовские авиалинии" прекратили свою деятельность 0
08:17
Главная артерия России: как строился Транссиб 35
08:06
Показать все, что скрыто: выбираем купальник на лето-2018 5
08:00
Самокритичный любитель Пушкина: врио губернатора Алтая о времени и о себе 35
07:50
Как в Барнауле строят автомобильную дорогу Балтийская - Ускова 4
07:42
Курить нельзя бросить: пять фактов о курении 0
07:33
Чем заняться летом: гид по самым интересным мероприятиям с июня по август 0
07:30
Полезные связи: кому жаловаться и к кому обращаться за помощью на Алтае 1
07:30
Полет нормальный: летим на Хайнань прямо из Барнаула 3
07:22
Депутат Вакаев: отставка губернатора Карлина — ожидаемая и неожиданная 3
07:15
Барнаульской семье с маленьким ребенком нужна помощь после пожара 2
07:13
Все по-новому: в Барнауле строят современную сеть ливневых канализаций 8
07:03
Квартиру в окруженном бором поселке продают в Барнауле за 15 млн рублей 1
07:01
Две квартиры и Audi Q7: доходы и имущество врио главы Алтая Виктора Томенко 17
07:00
Пять причин покупать автозапчасти в магазинах сети "Автотрейд" 0
06:53
Пустынное забытье: барнаульский пляж в ожидании летнего сезона 3
06:41
Время отдохнуть: гид по лучшим местам для отпуска в 2018 году
Новый проект Amic.ru о местах для отдыха в Алтайском крае, Горном Алтае и за границей
06:32
Под знаменем шторма: грозы и град обещают в Алтайском крае 31 мая 0
06:23
Натуральная красота настоящих блондинок 8
06:12
Кадры решают все: как выглядит врио губернатора Алтайского края Томенко 4
06:01
Это был прорыв, это был провал: мнения депутатов об отставке Карлина 5
05:54
Кудрин назвал альтернативу повышению налогов для россиян 1
04:54
Путин: отказ от "Южного потока" стоил "Газпрому" 800 млн евро 2
03:47
Опубликовано видео задержания заказчика покушения на Бабченко 6
02:39
Путина смутило сравнение России со "старшим братом" 2
01:28
Происхождение древней развитой цивилизации объяснили генетики 0
00:28
Ученые изобрели новый метод восстановления зрения при близорукости 1
23:55
Российский физик заявил, что агрессивное человечество уничтожит инопланетян 0
23:16
Порошенко поручил приставить к "ожившему" журналисту Бабченко охрану 2
23:05
Захарова о Бабченко: "В историю был заложен пропагандистский эффект" 2
22:36
Песков не стал комментировать инсценировку убийства журналиста Бабченко 0
22:28
СК проверит видеообращение жительницы Алтая на "Прямую линию с Путиным" 6
22:17
Чиновникам Петербурга дали три дня на разборки с "мостом глупости" 2
21:41
СБУ: российский журналист Аркадий Бабченко жив, была спецоперация 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.