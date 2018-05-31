В следующую пятницу, 8 июня, депутаты Заксобрания Алтайского края соберутся на внеочередную сессию, чтобы назначить дату досрочных выборов губернатора. Выборы должны состояться 9 сентября 2018 года.
О назначении внеочередной сессии депутатам сообщил председатель АКЗС Александр Романенко в самом начале сессии в четверг, 31 мая.
Досрочные выборы состоятся в регионе из-за отставки губернатора Александра Карлина. Он сообщил об этом накануне, 30 мая. Президент Владимир Путин его отставку принял и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Виктора Томенко, в недавнем прошлом председателя правительства Красноярского края.
Очевидно, что Томенко на выборы пойдет. Остальные партии пока не объявляли о своих кандидатах.
Очередные выборы губернатора должны были пройти только осенью 2019 года.
Кстати, на внеочередной сессии будет рассмотрен ещё один важный вопрос — финансирование выборов. Поскольку они внеплановые, в бюджете на них средства не заложены.
Комментарии
Как будто имеет какой-то смысл кого-то там собирать. Соблюсти формально процедуру разве что, это святое.. Кого ВВП назначит, тот и будет губернатором.
Я думаю, что Нам треба срочьно в поддержку Виктора провести Наш праймирис,чтобы у Него не было ни грамма сомнения в Его победе! Он такой душечька.
Население послушно проголосует за очередного незаменимого назначенца, но затем будет искренне удивляться - почему стало хуже...
Факт
А где наши кандидаты? Неужели нет ни одного?
Кто ринется в бой за край свой родной,
Отвоевать от окупантов и приезжих эмигрантов?
Тишина. Лишь ветер свищет…
Может он кого нам сыщет…