Фото: kazanreporter.ru
Электроэнергия была отключена в течение почти двух часов в 28 населенных пунктах Алтайского края поздним вечером 30 мая.
Как сообщили в региональном главке МЧС России, в 22:03 поступили данные об отключении 17 фидеров 10 кВ в Смоленском районе. Причиной этого стала непогода — ветром порвало провода.
"Без электроэнергии остались 28 населенных пунктов", — уточнили в экстренном ведомстве, добавив, что для восстановления электроснабжения привлекались бригады филиала МРСК-Сибирь Алтайэнерго.
По состоянию на 23:56 все потребители были подключены.
"Социально значимых последствий не допущено", — резюмируют в МЧС.
Комментарии
По состоянию на 23:56 все потребители были подключены.
не правда. у нас только утром свет дали