Банкет-холл "Волна" расположился в непосредственной близости от центра города, возле Речного вокзала. Красивая набережная Оби, свежий воздух, прекрасная панорама, атмосфера комфорта и уединения – это лишь приятное приложение… К тому же на большой площадке перед рестораном можно устроить фейерверк, организовать выступление творческих коллективов или даже провести веселые старты. Практически любая программа мероприятия будет успешно здесь реализована! Банкет-холл приглашает гостей провести здесь любое праздничное или развлекательное мероприятие.
"Волна" – это классический ресторан, где хорошо отдыхать и веселиться. Он прекрасно подходит для любого торжества — праздники здесь проходят с незабываемыми и самыми приятными воспоминаниями. Атмосфера уюта и комфорта в сочетании с изысканным и благородным дизайном, красивой мебелью, дорогой посудой, хорошей музыкой, аристократичностью предлагаемых блюд и напитков создают неповторимое настроение у гостей.
Современный банкет-холл "Волна" может принять до 120 персон. Уютный и просторный зал заведения оценят даже самые взыскательные посетители. Также здесь есть все для проведения веселых торжеств - качественная музыкальная и световая аппаратура, большой танцпол.
Что касается кухни банкет-холла, то она разнообразна. В меню представлены самые лучшие блюда классической западноевропейской кухни. Для вас — многообразие горячих мясных и рыбных блюд, морепродуктов, холодных и горячих закусок, десертов. Кроме того, есть возможность заказать фирменные авторские блюда от шеф-повара ресторана. При этом все блюда имеют оригинальное оформление и изящно украшены – это не только очень необычно и красиво, но и весьма аппетитно! Изысканная сервировка праздничных столов – еще одна приятная отличительная черта "Волны". Так же, как и внимательное обслуживание от опытных официантов банкет-холла.
Хотите, чтобы торжество оставило у всех гостей вашего праздника самые лучшие впечатления? Закажите банкет, корпоративную вечеринку или семейный праздник в банкет-холле "Волна" и вам больше не придется об этом беспокоиться! Для вас:
- Вместительный банкетный зал до 120 человек;
- Сумма заказа на одного человека — от 1800 рублей;
- Можно приносить свои напитки и сладости для чайного стола;
- Отсутствие арендной платы и процентов за обслуживание;
- Вкуснейшая кухня;
- Прекрасное обслуживание;
- Возможность проведения выездной регистрации брака внутри помещения;
- Большая площадка перед рестораном и красивейший вид на реку Обь;
- Свои парковочные места.
Предварительная запись обязательна. При заказе банкета от 20 человек – музыкальное и световое оборудование в подарок. А при заказе свадебного банкета – каравай и бесплатное оформление стола для молодоженов!
Банкет-холл "Волна" — отличный вариант любого праздничного мероприятия!
пл. В. Баварина, 2
тел.: 8 (3852) 65-38-66, 573-231
Сайт: volna-holl.ru
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