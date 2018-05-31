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Новости

Власти США заподозрили в сокрытии данных о тысячах жертв урагана "Мария"

, ИА "Амител"
Согласно официальной статистике, стихия унесла жизни 64 человек

Фото: cdn1.uvnimg.com

Ураган "Мария", который обрушился на Пуэрто-Рико в сентябре 2017 года, унес жизни 4645 человек, а не 64, как заявляют американские власти. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование Гарвардского университета.

Специалисты попросили случайно выбранные 3299 семей, которые пережили ураган, рассказать об известных им случаях гибели людей от "Марии". Полученные данные экстраполировали на всю территорию острова и сопоставили со средней годовой смертностью.

В исследовании отмечается, что с 20 сентября по 31 декабря прошлого года смертность составила 14 случаев на 1000 человек, при этом в 2016 году аналогичный показатель был на 62% ниже.

Ученые подчеркивают, что полученные ими цифры не точны, но при этом ураган унес в десятки раз больше жизней, чем сообщается в официальных данных.

По словам авторов работы, федеральные и местные власти не обеспечили население необходимой медпомощью и не смогли своевременно наладить электроснабжение. В итоге треть смертей приходится на несвоевременно оказанную медпомощь.

Также специалисты Гарвардского университета добавляют, что власти острова отказываются публиковать регулярные отчеты о смертности.

Ранее СМИ США сообщали, что ураган "Мария" мог унести жизни свыше тысячи человек. Издание сделало этот вывод, сравнив ежедневную статистику смертей с 40-дневным периодом после стихии.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

31.05.2018 09:32
- гость -

Ну Мы,знаете,тоже не лыком щиты!

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31.05.2018 10:01
- гость -

Экстраполировали и сопоставили данные, получили. Могли же ошибиться....
Но погрешность великовата 3645 и 64....

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