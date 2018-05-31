Фото: vk.com/la_altay
Поиски 39-летнего жителя Горняка, пропавшего 28 мая, ведут в Алтайском крае, сообщается в паблике отряда "Лиза Алерт".
Известно, что Александр Ильченко 1978 года рождения ушел из дома и не вернулся. В ориентировке подчеркивается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: большая лобная залысина, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза серо-зеленые.
Одежда: темно-синяя ветровка, серые джинсы, черные кроссовки.
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