Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула делятся в социальных сетях фотографиями последствий ураганного ветра, который наблюдался в городе в ночь на четверг, 31 мая.
Из-за разгулявшейся непогоды в краевой столице во многих местах повалило деревья, сообщают горожане в паблике Barnaul 22.
Местами деревья падали прямо на дорогу и на припаркованные автомобили. А на улице Юрина тополь свалился на балконы дома №208.
Напомним, что на 31 мая в Алтайском крае передано штормовое предупреждение. В регионе ожидаются ливни, грозы и град. Жителей и гостей края просят быть осторожными и не игнорировать прогноз о неблагоприятных метеоусловиях.
Комментарии
Не ссыти нытики.
К нам едут нармальные ребята.
Да здравствует группировка ЛЕНИНГРАД!!!!!!!!!!!!!!!
мало фотографий с участием машин