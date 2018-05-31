Фото: facebook.com
Пользователь под псевдонимом Ophidian Asp разместил на своей Fаcebook-странице запись разгрома украинской бронетехники на подступах к самопровозглашенной Донецкой народной республике. Об этом пишет РИА Новости.
В описании к ролику автор сообщает, что на кадрах, снятых при помощи беспилотника над Горловкой, запечатлено уничтожение командного пункта 24-го батальона, двух БМП и одного грузовика, а также пожар на складе с боеприпасами.
Оперативное командование ДНР 26 мая заявило, что были уничтожены четыре единицы бронетехники, станция контрбатарейной борьбы и несколько минометных расчетов украинских силовиков в районе Горловки за последние несколько дней.
Ранее в Донецкой республике заявили, что военные ВСУ опять попытались провести атаку в районе Горловки. Ее жертвами стали 10 силовиков, также был потерян танк и БМП.
Горловка, которая находится под контролем самопровозглашенной республики, расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка. Город, в котором проживает около 250 тысяч человек, регулярно подвергается обстрелам.
Комментарии
опять у хохлов кондиционеры взорвались
отличная работа артилерии ДНР.