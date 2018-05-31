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Российское Министерство здравоохранения направило в регионы РФ письмо с предложением ограничить продажу табачных изделий в четверг, 31 мая, во Всемирный день без табака. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства.
В сообщении сказано, что Минздрав предлагает запретить продажу табака 31 мая, а также курение в определенных местах, включая улицы, в праздники, и другие меры с целью "охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".
В ведомстве добавили, что употребление табака является причиной 20% смертности взрослого населения на Земле, убивая ежегодно 5,4 миллиона человек. Данный показатель превышает общее число жертв заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД и малярией в совокупности. В Минздраве подчеркнули, что табак — единственный легальный продукт, который при применении даже в малых дозах отрицательно сказывается на здоровье.
День без табака был учрежден Всемирной ассамблеей здравоохранения (ВОЗ) в 1987 году. Ассамблея призвала всех курильщиков попытаться хотя бы на день отказаться от курения. Этот день создан для того, чтобы информировать общественность об опасностях употребления табака и пассивного курения, а также о недобросовестных методах работы табачных компаний и необходимости борьбы с нелегальной торговлей сигаретами.
Комментарии
Очередной бред сивой кобылы.
Дурацкая идея
лучше бы медицину перестали "оптимизировать", а не ерундой бы страдали
и эти юмористы еще и з\п получают
На один день запретить минздрав
лучше разрешить на один день