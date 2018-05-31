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Новости

Минздрав РФ предложил на один день ограничить продажу табака

, ИА "Амител"
В ведомстве отметили, что употребление табака является причиной 20% смертности взрослого населения в мире

Фото: eanews.ru

Российское Министерство здравоохранения направило в регионы РФ письмо с предложением ограничить продажу табачных изделий в четверг, 31 мая, во Всемирный день без табака. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства.

В сообщении сказано, что Минздрав предлагает запретить продажу табака 31 мая, а также курение в определенных местах, включая улицы, в праздники, и другие меры с целью "охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

В ведомстве добавили, что употребление табака является причиной 20% смертности взрослого населения на Земле, убивая ежегодно 5,4 миллиона человек. Данный показатель превышает общее число жертв заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД и малярией в совокупности. В Минздраве подчеркнули, что табак — единственный легальный продукт, который при применении даже в малых дозах отрицательно сказывается на здоровье.

День без табака был учрежден Всемирной ассамблеей здравоохранения (ВОЗ) в 1987 году. Ассамблея призвала всех курильщиков попытаться хотя бы на день отказаться от курения. Этот день создан для того, чтобы информировать общественность об опасностях употребления табака и пассивного курения, а также о недобросовестных методах работы табачных компаний и необходимости борьбы с нелегальной торговлей сигаретами.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

31.05.2018 10:40
- гость -

Очередной бред сивой кобылы.

0  0
31.05.2018 10:40
- гость -

Дурацкая идея

0  0
31.05.2018 10:49
- гость -

лучше бы медицину перестали "оптимизировать", а не ерундой бы страдали

0  0
31.05.2018 11:01
- гость -

и эти юмористы еще и з\п получают

0  0
31.05.2018 11:01
- гость -

На один день запретить минздрав

0  0
31.05.2018 11:10
- гость -

лучше разрешить на один день

0  0
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