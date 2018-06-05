Стать муниципальным служащим в Алтайском крае станет проще

Так, некоторые должности муниципальной службы в сельских поселениях были перемещены из высшей группы в главную, что значительно снижает требования к их стажу: теперь не требуется стажа, а ранее был обязателен стаж муниципальной службы в два года и стаж по специальности в четыре года. Это касается главы администрации, заместителя главы администрации, секретаря администрации, управляющего делами администрации сельского поселения. Предполагается, что именно это поможет решить проблему кадрового голода в сельских администрациях.
Также были снижены квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности претендентов на замещение должностей муниципальной службы в районных и городских администрациях. Необходимый стаж снижен с пяти до двух лет.
Смягчение требований не касается кандидатов на должность главы администрации района или города. Для главных должностей муниципальной службы требования к стажу предъявляться не будут. Аналогичные требования для замещения ведущей, старшей и младшей групп должностей не изменятся.
Заработная плата муниципальных служащих после закона останется прежней.
Комментарии
Итак в сёлах в администрациях из-за нехватки кадров, работают "интересные" люди, а щас вообще кто попало смогут устраиваться
Проблема в заработной плате, а не в требованиях, секретарь получает минималку, глава администрации чуть выше, в районных администрациях такая же беда, большинство сотрудников на минималке, именно поэтому в администрациях кадровый голод, часто вообще не идут на должность за такую з/п, или приходят откровенные бездари и лентяи.
Как интересно СМИ преподносят новости об очередной разграбленной отрасли. )