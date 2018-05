Фото: time.com

Немецкому канцлеру Ангеле Меркель пришлось пойти на четвёртый срок для противостояния главе Соединенных Штатов Дональду Трампу. Об этом пишет RT, ссылаясь на книгу бывшего заместителя советника экс-президента Америки Барака Обамы по национальной безопасности Бена Родса.

Выдержку из его книги The World as It Is ["Мир как он есть"] приводит газета The New York Times.

В тексте сказано, что в разговоре с Обамой Меркель заявила, что "ощущала обязанность пойти на новый срок для защиты либерального международного порядка" после победы республиканца на выборах президента в США.

Напомним, бундестаг переизбрал Меркель на пост канцлера 14 марта. Она занимает данную должность с ноября 2005 года.