Выборы губернатора Алтайского края, которые досрочно пройдут 9 сентября 2018 года из-за ухода в отставку Александра Карлина, будут стоить не менее 160 млн. Точных расчетов пока нет, но именно в такую сумму обошлась избирательная кампания региональному бюджету в 2014 году. Об этом журналистам сообщила председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.
"Мы совместно с правительством Алтайского края только начинали просчитывать этот вопрос. Но могу сказать, что на выборы губернатора 2014 года было выделено 160 млн рублей. В последние годы увеличились финансовые требования, в том числе к размеру вознаграждения членов участковых комиссий, и рыночная стоимость товаров и услуг, используемых для проведения выборов. Конечно, выборы 2018 года будут дороже", — прокомментировала Ирина Акимова.
Дату выборов назначат депутаты Алтайского краевого Заксобрания на внеочередной сессии в следующую пятницу, 8 июня. Выборы должны состояться в единый день голосования, 9 сентября 2018 года.
Кандидатов могут выдвигать только партии. Всем кандидатам нужно будет пройти так называемый муниципальный фильтр — собрать подписи 7% муниципальных депутатов и избранных глав муниципальных образований. Кандидаты должны быть старше 30 лет, без непогашенной судимости, без двойного гражданства.
Очевидно, что в числе кандидатов будет врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Его должна выдвинуть партия "Единая Россия". Обещает своего кандидата и КПРФ. Несколько раз в СМИ в этом качестве упоминался Павел Грудинин, участвовавший в выборах президента в марте 2018 года. Кстати, на Алтае у Грудинина был один из лучших результатов по стране. Скорее всего, кандидатов выдвинут партии ЛДПР и "Справедливая Россия".
По данным на 1 января 2018 года, в регионе зарегистрировано 1 млн 860 тысяч избирателей. Губернатор избирается на пять лет.
Комментарии
пенсионерам бы лучше их отдали
Бухгалтер сразу берёт быка за рога!
я только не пойму: а зачем столько много денег? В марте ведь были выборы Путина-столько реквизита должно остаться. И кабинки,и ящики.... А вобще-выдвижение Томенко от партии ЕР-плохой знак....учитывая итоги выборов мартовских.
Очень хорошо!!! С нас, нищих и возьмут.
А давайте не будем устраивать выборы. А направим эти деньги на ремонт школ, которые обделены вниманием администрацией нашего города и края
Не скупитесь,
Нам в стократ вернется
Хозяин старый - не вернется
Новый - добрым обернётся....
А если победит Грудинин ?
31.05.2018 12:02
Гость
А это мы решаем?
31.05.2018 12:16
- гость -
Вы что к Грудинину - то прицепились? Он же не самоубийца ехать сюда. Без денег ничего сделать нельзя в крае, а где их взять? Вот приедет новый Губернатор и нарисует нам денег - так что ли?
а Грудинин реально может победить..
Конечно, может, Грудинина все знают.