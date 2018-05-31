Фото: tipri.tv
В период с января по апрель текущего года в Алтайском крае появились на свет 7 тысяч 636 детей. Об этом пишет пресс-служба правительства региона, ссылаясь на Алтайкрайстат и Минэкономразвития.
Также сообщается, что в крае сохраняется тенденция снижения смертности от управляемых причин. Так, за вышеобозначенный период смертность от туберкулеза сократилась на 7,7%, от ряда инфекционных и паразитарных болезней — на 6,6%, от болезней органов пищеварения — на 0,3%.
Уточняется, что младенческая смертность по сравнению с январем — апрелем прошлого года уменьшилась на 6,2%.
Комментарии