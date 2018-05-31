31 мая на экраны выходит картина "Красный воробей", главную роль в которой сыграла Дженнифер Лоуренс.
За основу для фильма взяли роман о российской балерине, которую завербовали отечественные спецслужбы, сделав непревзойденным солдатом и шпионом.
6 июня на большом экране появится "Мир Юрского периода 2". В основе сюжета лежит попытка спасти динозавров от повторного вымирания. Над экранизацией работал режиссер Хуан Антонио Байона.
Для детей 14 июня покажут мультфильм "Суперсемейка 2". По сюжету, папа и мама поменяются ролями, но традиционно будут совмещать свои семейные ценности со спасением мира от новых злодеев.
В этот же день можно будет посмотреть ленту Фернандо Леон Де Араноа "Эскобар". Зрителям представят историю восхождения Пабло Эскобара к миллиардам и могуществу. В основу положены мемуары журналистки, которая была любовницей наркобарона, ее роль исполнит Пенелопа Крус.
21 июня в прокате появится фильм "8 подруг Оушена" с Кейт Бланшетт, Оливией Манн, Мэттом Дэймоном, Энн Хэтэуэй, Рианной, Марией Шараповой и многими другими звездами. Режиссером картины стал Гэри Росс, известный широкой публике по "Голодным играм" 2012 года.
А вот и премьера от Marvel — кино "Человек-муравей и Оса" можно будет посмотреть с 5 июля. Роли карманных супергероев исполнят Пол Радд и Эванджелин Лилли.
Шарлиз Терон появится на большом экране в картине "Талли", в кинотеатрах с 12 июля. Это история многодетной мамы, жизнь которой меняется коренным образом после появления няни, ее сыграет Маккензи Дэвис.
В конце июля — 26 числа — можно будет посмотреть "Миссия невыполнима: Последствия". Главную роль здесь неизменно играет Том Круз. Также в фильме появятся Ребекка Фергюсон, Мишель Монахэн и Генри Кавилл.
Август не особо богат на крупные кинопремьеры. Премьера картины "Кодекс Готти" состоится 2 числа. Это история одного из главарей криминального мира Нью-Йорка. В картине зрители увидят Джона Траволту, Келли Престон и многих других известных актеров.
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