Фото: krskstate.ru
Экс-глава правительства Красноярского края Виктор Томенко в самое ближайшее время приступит к работе на Алтае и полностью погрузится в знакомство с нашим регионом.
В преддверии начала нового этапа в общественно-политической жизни Алтайского края портал Amic.ru поговорил с красноярскими политологами, имевшими возможность на протяжении длительного периода наблюдать за работой Виктора Томенко в городе на Енисее.
По словам политолога Сергея Комарицына, хорошая репутация Виктора Томенко сложилась еще по работе в корпорации "Норильский Никель". Кстати, сам врио губернатора Алтайского края как раз и является уроженцем этого северного города.
По мнению эксперта, сложившиеся у Томенко в "Норникеле" управленческие качества весьма эффективно проявлялись и во время работы в красноярском правительстве.
"В целом его можно назвать хозяйственником. При этом он очень непубличный человек. Я за последние лет 10 не припомню, когда в последний раз он появлялся в телевизоре", — отмечает Сергей Комарицын.
Политолог также добавляет, что назначение Виктора Томенко на пост руководителя Алтайского края можно назвать неожиданным. "В Красноярске уже давно говорили о том, что Томенко покинет регион. Но при этом предполагалось, что он займет какую-либо должность, например, в Москве", — отмечает эксперт.
Что касается сильных управленческих сторон Виктора Томенко, то среди таковых собеседник нашего издания указал такие сферы, как производство, финансы и в целом отрасли, связанные с экономикой.
По мнению красноярского политаналитика Александра Чернявского, назначение Виктора Томенко в Алтайский край является неожиданным не только для наблюдателей, но и для самого врио губернатора.
"Да, много говорилось, что Томенко может продолжить карьеру в Москве, но вряд ли кто-то ожидал, что его назначат в Алтайский край", — отмечает собеседник.
Александр Чернявский, говоря о стиле работы Виктора Томенко, указывает, что он принадлежит к когорте "технократов", которые избегают соприкосновения с политикой.
Как отмечает эксперт, решения Виктор Петрович принимает осторожно, "не рубит с плеча", придерживается нейтралитета.
"Он, что называется, хозяйственник, а не политик, и предпочитает находиться "над схваткой".
Также собеседник акцентировал внимание на феноменальной памяти Виктора Томенко. "Он знает огромное количество стихов и наизусть читает "Евгения Онегина", — говорит Александр Чернявский.
В заключение собеседник отметил, что работа в новом качестве, конечно, станет новым вызовом для Виктора Томенко, поскольку губернаторская работа требует не только сильных качеств хозяйственника, но и навыков политика.
Для развития последнего, по мнению политолога, у Виктора Петровича имеется большой круг людей, способных дать ему необходимые консультации и поставить нужных людей в "политическое" крыло его команды.
Комментарии
Ну, слава богу! Теперь понятно - поэт, но не говорит и не показывает, а догадайся, мол, сама. И все помнит)
У нас новый барин
Добрый барин
Он зарплату нам прибавит
Надо его митингом проверить:посмотреть,каков он там,над схваткой )
Профессионал.
Поживем увидим.
по живём увидем
Технократ, эффективный в производстве. Никогда не имел дел с сельским хозяйством.
Новое назначение для него вызов.
ахахах.....кукурузу сажать не требует???