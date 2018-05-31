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Павел Тулин рассказал, как его банкротство скажется на клубе "АлтайБаскет"

, ИА "Амител"
Бизнесмен считает, что до октября у него есть шанс погасить задолженность

Фото: Facebook

Известный барнаульский бизнесмен, президент федерации баскетбола Алтайского края, генеральный директор АНО БК "АлтайБаскет" рассказал, как процедура банкротства скажется на судьбе клуба. По его словам, команда продолжит выступать в "Суперлиге-2" в следующем сезоне, несмотря на финансовые трудности. Кроме того, он намерен погасить собственную задолженность перед кредиторами.

"Всего лишь введена процедура. Идут переговоры с банком-кредитором, и там всё неоднозначно. Надеюсь, мы сумеем договориться. До октября ещё есть возможность реструктуризировать задолженность и погасить её. Подчеркну, что это инициировано не мной и не входит в мои планы. К сожалению, пока не можем найти общий язык с кредитором. Как вы знаете, "Зернобанк" сейчас банкрот, и непростая ситуация сложилась не только у меня. Тем не менее, мы не выходим из переговорного процесса. Это ни в коей мере не сказывается на работе клуба и федерации баскетбола. Ни там, ни там я не получаю ни копейки. По сути, работаю на безвозмездной основе. Средства, которые поступают в клуб, не являются моей собственностью. Мне удаётся находить людей, которые заинтересованы в развитии баскетбола, и они финансируют его деятельность", — приводит его слова издание "Алтайский спорт".

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Алтайского края признал предпринимателя Павла Тулина банкротом и открыл в отношении него процедуру реализации имущества физлица сроком на полгода, следует из материалов дела.

Инициатором банкротства стал "Зернобанк" (находится в процедуре конкурсного производства), которому бизнесмен задолжал по кредитам 228,3 млн рублей с учетом пеней. Эта же сумма включена в реестр кредиторов Павла Тулина. Кроме того, недавно бизнесмен проиграл суд по имуществу барнаульского парка "Изумрудный" и должен убрать оттуда все аттракционы.

Как отметил в интервью Тулин, финансовые проблемы не скажутся на клубе. Его бюджет на следующий сезон будет составлять около 20 миллионов рублей. Еще около 3,5 миллионов будут из внебюджетных поступлений. Задача "АлтайБаскета" по итогам чемпионата – попасть в шестерку. Главным тренером на ближайшие пять лет будет Борис Соколовский, который приступит к своим обязанностям 1 июня. В коллектив вольются несколько новичков, но в целом состав останется прошлогодним. Планируется, что в "Суперлиге-2" будет выступать до 16 команд.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

31.05.2018 12:23
- гость -

Нахапают потом ума дать не могут.

0  0
31.05.2018 12:27
- гость -

не вышло из Тулина второго Абрамовича.

0  0
31.05.2018 12:42
- гость -

и.о. губернатора баскетболист же. Может поддержит "алтайбаскет"?

0  0
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