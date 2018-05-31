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Без Карлина: как прошла сессия краевого парламента в последний день весны

, ИА "Амител"
Фоторепортаж из здания АКЗС

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Очередная сессия краевого Законодательного собрания состоялась в Барнауле. Начало её было посвящено главной теме этой недели – отставке губернатора. Завтра, 1 июня, временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко представят чиновникам. 

Как прошла сессия АКЗС в этот волнительный период, смотрите в нашем фоторепортаже. 

Читайте также в сюжете: Отставка Александра Карлина
Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

31.05.2018 12:03
- гость -

Король умер.
Да здравствует Король!

0  0
31.05.2018 12:07
Гость

Одни лица радостны, другие - задумчивы.

0  0
31.05.2018 12:07
- гость -

че ..? даже не всплакнули украдкой! только хихикнули.

0  0
31.05.2018 12:20
- гость -

Лева совсем старый.
Но все так же на Алтае.
Удивительная преданность.
А может с играем, как раньше? А? Лев Александрович?
В прототеннис?
Мы же никогда небоялись проиграть.

0  0
31.05.2018 12:29
гость

Их бы всех по идеи отправить )))) в отпуск долгосрочный пусть отдохнут ,а то устали думать о России -матушке

0  0
31.05.2018 12:32
Гость

Радостные такие! Радуются что Карлина наконец-то уволили?

0  0
31.05.2018 12:38
- гость -

Четыре года рыскал в море наш корсар,
В боях и штормах не поблекло наше знамя,
Мы научились штопать паруса,
И затыкать пробоины телами.

За нами гонится эскадра по пятам,
На море штиль и не избегнуть встречи,
Но нам сказал спокойно капитан:
"Еще не вечер, еще не вечер."

Вот развернулся боком флагманский фрегат
И левый борт окрасился дымами.
Ответный залп на глаз и наугад -
Вдали пожары, смерть - удача с нами.

Из худших выбирались передряг,
Но с ветром худо и в трюме течи,
А капитан нам шлет привычный знак:
"Еще не вечер, еще не вечер."

На нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз
И видят нас от дыма злых и серых,
Но никогда им не увидеть нас
Прикованными к веслам на галерах.

Неравный бой, корабль кренится наш.
Спасите наши души человечьи,
Но крикнул капитан: "На абордаж!
Еще не вечер, еще не вечер.

Кто хочет жить, кто весел, кто не тля
Готовьте ваши руки к рукопашной!
А крысы пусть уходят с корабля
Они мешают схватке бесшабашной.

И крысы думали: "А чем не шутит черт?"
И в тьму попрыгали, спасаясь от картечи,
А мы с фрегатом становились к борту борт.
Еще не вечер, еще не вечер.

Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза,
Чтоб не достаться спрутам или крабам,
Кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах
Мы покидали тонущий корабль.

Но нет! Им не послать его на дно.
Поможет океан, взвалив на плечи,
Ведь океан - он с нами заодно,
И прав был капитан - еще не вечер.

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