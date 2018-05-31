Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Очередная сессия краевого Законодательного собрания состоялась в Барнауле. Начало её было посвящено главной теме этой недели – отставке губернатора. Завтра, 1 июня, временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко представят чиновникам.
Как прошла сессия АКЗС в этот волнительный период, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
Король умер.
Да здравствует Король!
Одни лица радостны, другие - задумчивы.
че ..? даже не всплакнули украдкой! только хихикнули.
Лева совсем старый.
Но все так же на Алтае.
Удивительная преданность.
А может с играем, как раньше? А? Лев Александрович?
В прототеннис?
Мы же никогда небоялись проиграть.
Их бы всех по идеи отправить )))) в отпуск долгосрочный пусть отдохнут ,а то устали думать о России -матушке
Радостные такие! Радуются что Карлина наконец-то уволили?
Четыре года рыскал в море наш корсар,
В боях и штормах не поблекло наше знамя,
Мы научились штопать паруса,
И затыкать пробоины телами.
За нами гонится эскадра по пятам,
На море штиль и не избегнуть встречи,
Но нам сказал спокойно капитан:
"Еще не вечер, еще не вечер."
Вот развернулся боком флагманский фрегат
И левый борт окрасился дымами.
Ответный залп на глаз и наугад -
Вдали пожары, смерть - удача с нами.
Из худших выбирались передряг,
Но с ветром худо и в трюме течи,
А капитан нам шлет привычный знак:
"Еще не вечер, еще не вечер."
На нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз
И видят нас от дыма злых и серых,
Но никогда им не увидеть нас
Прикованными к веслам на галерах.
Неравный бой, корабль кренится наш.
Спасите наши души человечьи,
Но крикнул капитан: "На абордаж!
Еще не вечер, еще не вечер.
Кто хочет жить, кто весел, кто не тля
Готовьте ваши руки к рукопашной!
А крысы пусть уходят с корабля
Они мешают схватке бесшабашной.
И крысы думали: "А чем не шутит черт?"
И в тьму попрыгали, спасаясь от картечи,
А мы с фрегатом становились к борту борт.
Еще не вечер, еще не вечер.
Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза,
Чтоб не достаться спрутам или крабам,
Кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах
Мы покидали тонущий корабль.
Но нет! Им не послать его на дно.
Поможет океан, взвалив на плечи,
Ведь океан - он с нами заодно,
И прав был капитан - еще не вечер.