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17-летний подросток из Искитима получил срок за то, что насмерть сбил 88-летнего пенсионера на пешеходном переходе, находясь за рулем "Жигулей". Об этом пишет портал "НДН.Инфо".
Уточняется, что инцидент произошел 11 сентября прошлого года. Подросток и его друзья решили покататься на автомобиле "ВАЗ 2106". Молодой человек нарушил ПДД и сбил пожилого мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. После этого юный водитель покинул место ДТП, но очевидец-таксист бросился за ним в погоню, поэтому компании не удалось уйти от ответственности.
Пострадавшего пенсионера - труженика тыла, ветерана труда — госпитализировали, в больнице он скончался от полученных травм.
Позднее стало известно, что подросток не имел права управлять автомобилем, поскольку он сел за руль машины своего знакомого.
Решение суда житель Искитима ждал в тюрьме, куда попал в январе по делу о краже.
Издание пишет, что по статье "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека" подросток получил два года и шесть месяцев лишения свободы, а также на три года лишился права садиться за руль. Всего же срок по преступлениям составил четыре года и три месяца лишения свободы. Молодой человек будет находиться это время в воспитательной колонии.
Комментарии
за убийство автомобилем дают меньше, чем за убийство ножом
Больше 4 лет за смертельное ДТП. Жестоко
Вот вам и воспитание молодежи, что хотят то и творят. Им заняться нечем, они и страдают. Так что получил по заслугам.