В пятницу, 1 июня, в День защиты детей, в 12 часов в музее "Как-так?" состоится развлекательно-познавательная программа "Невероятный практикум". Гостей ждут увлекательные мастер-классы и зажигательные эксперименты. Каждый участник изготовит научную поделку и заберет ее с собой. Дополнительный билет на программу и предварительная запись не требуются.
Стоимость входного билета весь день: для детей — 100 рублей, для взрослых — 300 рублей.
В 14 часов начнется "Шоу с жидким азотом", во время которого ребята познакомятся со множеством экспериментов с жидким азотом, узнают, как низкая температура меняет свойства предметов, увидят настоящую левитацию, а также жидкий воздух.
В программе более 10 экспериментов с жидким азотом! Вот только некоторые из них:
- заморозка воздушного шарика — получаем жидкий воздух;
- забиваем гвоздь бананом;
- хрупкая резинка;
- летающие мыльные пузыри;
- супер — дымовуха;
- хрупкая роза.
А в 17 часов состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "Секреты фокусов", которое подойдет для любой аудитории.
"Оно заинтригует всех, ведь здесь раскрываются секреты фокусов! И вот только некоторые из фокусов, которые можно увидеть в новой программе: знаменитый летающий столик, разрезание бутылки с газировкой пополам, летающий стакан с настоящей газировкой, волшебный ящик, в котором все исчезает, удивительный песок и множество других удивительных опытов. Шоу интерактивное, дети принимают участие! Аналогов такого шоу просто нет. Все фокусы объясняются с научной точки зрения", — рассказали в музее.
В среду, 6 июня, будет действовать акция "Вход в музей за 100 рублей". В этот день с 15 до 20 часов стоимость входного билета для всех составит всего 100 рублей.
Дети и взрослые смогут увидеть интересные экспонаты, объясняющие законы физики, механики, оптические явления. Музей интерактивный — все экспонаты можно приводить в действие самостоятельно. Остаться равнодушным сложно, яркие эмоции и незабываемые впечатления гарантированы всем гостям.
В воскресенье, 10 июня, в 18 часов состоится электрическое Шоу Тесла. На шоу будут показаны плазменные шары, разряды молний, светящиеся приборы, загорающиеся без электричества.
"Издавна люди хотели повелевать молниями, но без вреда для здоровья. Сегодня, благодаря изобретениям великого ученого Николы Тесла, у человечества появилась такая возможность. Барнаульцы и гости города могут убедиться в этом сами, посетив одноименное шоу в музее занимательных наук "Как-так?" — комментируют в музее.
Огонь, вода, земля, воздух — сколько же всего интересного вокруг нас! В воскресенье, 17 июня, в 17:30 начнется научное шоу "4 стихии". В эту насыщенную программу входит множество экспериментов, каждый из которых связан с той или иной стихией. Так, ребята увидят настоящий вулкан, взрыв шарика, наполненного водородом, оценят напор воздуха супер-воздуходувки.
На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.
Музей занимательных наук "Как-так?":
г. Барнаул, пр. Ленина, 147в
тел.: (3852) 571-132
Сайт: http://kaktak22.ru/
https://vk.com/kaktak22
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