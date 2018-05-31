Фото: rosgvard.ru
В Барнауле силовики пресекли деятельность организованной группы, которая нелегально производила спиртосодержащую продукцию. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Сообщается, что в Ленинском районе столицы Алтайского края злоумышленники арендовали гаражные боксы. Там они смешивали этиловый спирт с водой и разливали получившееся в бутылки, на которые затем наклеивались этикетки с "наименованием того или иного ликеро-водочного завода и знаки, визуально похожие на акцизные марки", уточняют в пресс-службе.
Согласно полученным данным, поддельный алкоголь должны были продавать в ночных клубах и мелкорозничных торговых сетях.
Силовики задержали злоумышленников в тот момент, когда проводилась загрузка очередной фуры. "Благодаря участию бойцов ОМОН фигуранты не успели оказать сопротивление", — подчеркивается в сообщении.
Сейчас по данному факту ведется проверка, решается вопрос о возбуждении дела.
Комментарии
И что?
расстрел зря отменили
неплохо стоят для анального досмотра!
По краешку фото.. кажется, это на территории либо тепличного комплекса, либо вблизи администрации Ленинского района....
ЕГАИС дырявая, но очень нужна