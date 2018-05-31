Четверг, 31 Май, 12:43

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,59
€ 72,52
465350
9°
Обь
466см +12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Виктор Томенко возглавил Алтайский крайОтставка Александра Карлина Паводок-2018
Новости

Более 40 тонн поддельного алкоголя изъяли силовики в Барнауле

, ИА "Амител"
Контрафактный алкоголь предназначался для реализации в ночных клубах и мелкорозничных торговых сетях

Фото: rosgvard.ru

В Барнауле силовики пресекли деятельность организованной группы, которая нелегально производила спиртосодержащую продукцию. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Сообщается, что в Ленинском районе столицы Алтайского края злоумышленники арендовали гаражные боксы. Там они смешивали этиловый спирт с водой и разливали получившееся в бутылки, на которые затем наклеивались этикетки с "наименованием того или иного ликеро-водочного завода и знаки, визуально похожие на акцизные марки", уточняют в пресс-службе.

Согласно полученным данным, поддельный алкоголь должны были продавать в ночных клубах и мелкорозничных торговых сетях.

Силовики задержали злоумышленников в тот момент, когда проводилась загрузка очередной фуры. "Благодаря участию бойцов ОМОН фигуранты не успели оказать сопротивление", — подчеркивается в сообщении.

Сейчас по данному факту ведется проверка, решается вопрос о возбуждении дела.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

31.05.2018 12:10
- гость -

И что?

0  0
31.05.2018 12:23
- гость -

расстрел зря отменили

0  0
31.05.2018 12:24
гость

неплохо стоят для анального досмотра!

0  0
31.05.2018 12:29
Митенька ржевский

По краешку фото.. кажется, это на территории либо тепличного комплекса, либо вблизи администрации Ленинского района....

0  0
31.05.2018 12:31
- гость -

ЕГАИС дырявая, но очень нужна

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
12:43
Необычная скульптурная композиция из веток появилась у Нагорного парка 0
12:41
Что известно о первом заме председателя правительства региона Сергее Локтеве 0
12:22
Подростка из Искитима отправят в колонию за смертельное ДТП 1
12:14
Павел Тулин рассказал, как его банкротство скажется на клубе "АлтайБаскет" 3
12:03
Более 40 тонн поддельного алкоголя изъяли силовики в Барнауле 5
11:57
Первый вице-премьер Сергей Локтев написал заявление об увольнении 21
11:51
Без Карлина: как прошла сессия краевого парламента в последний день весны 7
11:41
Непубличный хозяйственник: эксперты составили "портрет" Виктора Томенко 7
11:34
Выборы алтайского губернатора будут стоить бюджету более 160 млн рублей 11
11:24
Что вы будете смотреть этим летом: киноновинки сезона-2018 0
11:16
Более 7,6 тыс. детей родилось за четыре месяца в Алтайском крае 0
11:02
Меркель призналась, что пошла на новый срок для противостояния Трампу 1
10:49
Что это было: кто и зачем инсценировал смерть Аркадия Бабченко 32
10:33
Минздрав РФ предложил на один день ограничить продажу табака 14
10:21
Новые штрафы за нарушение благоустройства появились в Алтайском крае 18
10:14
Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой 6
10:01
Буря разгулялась: ураганный ветер повалил деревья по всему Барнаулу 2
09:48
Дату выборов губернатора в Алтайском крае назначат 8 июня 11
09:32
Нуждающийся в медпомощи житель Горняка пропал без вести 0
09:30
Строительный гипермаркет "АКСИОМА" появится в Горно-Алтайске 1
09:24
Власти США заподозрили в сокрытии данных о тысячах жертв урагана "Мария" 2
09:12
28 населенных пунктов в Алтайском крае оставались без света из-за бури 1
09:07
В Сети появилось видео с колонной "Кортежей", покидающих Кремль 11
08:56
Трамп обсудил тюремную реформу на встрече с Ким Кардашьян 1
08:43
Пятибалльные пробки ждут барнаульцев утром 31 мая 2
08:23
"Саратовские авиалинии" прекратили свою деятельность 0
08:17
Главная артерия России: как строился Транссиб 35
08:06
Показать все, что скрыто: выбираем купальник на лето-2018 5
08:00
Самокритичный любитель Пушкина: врио губернатора Алтая о времени и о себе 40
07:50
Как в Барнауле строят автомобильную дорогу Балтийская - Ускова 4
07:42
Курить нельзя бросить: пять фактов о курении 0
07:33
Чем заняться летом: гид по самым интересным мероприятиям с июня по август 1
07:30
Полезные связи: кому жаловаться и к кому обращаться за помощью на Алтае 1
07:30
Полет нормальный: летим на Хайнань прямо из Барнаула 4
07:22
Депутат Вакаев: отставка губернатора Карлина — ожидаемая и неожиданная 3
07:15
Барнаульской семье с маленьким ребенком нужна помощь после пожара 2
07:13
Все по-новому: в Барнауле строят современную сеть ливневых канализаций 8
07:03
Квартиру в окруженном бором поселке продают в Барнауле за 15 млн рублей 4
07:01
Две квартиры и Audi Q7: доходы и имущество врио главы Алтая Виктора Томенко 18
07:00
Пять причин покупать автозапчасти в магазинах сети "Автотрейд" 0
06:53
Пустынное забытье: барнаульский пляж в ожидании летнего сезона 3
06:41
Время отдохнуть: гид по лучшим местам для отпуска в 2018 году
Новый проект Amic.ru о местах для отдыха в Алтайском крае, Горном Алтае и за границей
06:32
Под знаменем шторма: грозы и град обещают в Алтайском крае 31 мая 0
06:23
Натуральная красота настоящих блондинок 8
06:12
Кадры решают все: как выглядит врио губернатора Алтайского края Томенко 4
06:01
Это был прорыв, это был провал: мнения депутатов об отставке Карлина 6
05:54
Кудрин назвал альтернативу повышению налогов для россиян 1
04:54
Путин: отказ от "Южного потока" стоил "Газпрому" 800 млн евро 2
03:47
Опубликовано видео задержания заказчика покушения на Бабченко 6
02:39
Путина смутило сравнение России со "старшим братом" 2
01:28
Происхождение древней развитой цивилизации объяснили генетики 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.