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Первый вице-премьер Сергей Локтев написал заявление об увольнении

, ИА "Амител"
Об этом сообщили источники в правительстве региона

Фото: АКЗС

Первый заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев уволился по собственному желанию на следующий день после отставки Александра Карлина, сообщили Amic.ru источники в правительстве региона.

В правительстве Алтайского края Сергей Локтев отвечал за деятельность министерств имущественных отношений, строительства транспорта и ЖКХ, управлений по госрегулированию цен и тарифов, предпринимательства и др.

Якобы это произошло сразу после того, как Александр Карлин публично 30 мая сообщил всему алтайскому правительству об отставке. Других подробностей пока нет. Известно, что Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко, который до этого возглавлял правительство Красноярского края.

Сергея Локтева называли одним из самых влиятельных политиков региона, который долгие годы был вторым человеком Алтайского края после Карлина. Он родился в 1959 году в селе Верхняя Суетка Благовещенского района Алтайского края. В 1985 году окончил с отличием Алтайский политехнический институт имени Ивана Ползунова, является доктором технических наук. В 2005 году, будучи депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов, был приглашен главой администрации края Александром Карлиным на должность заместителя, в 2006 году стал первым заместителем главы администрации края, c декабря 2007 года — первый заместитель губернатора Алтайского края.

Награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, а также медалями Алтайского края "За заслуги в труде" (2009), "За заслуги перед обществом" (2012). 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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