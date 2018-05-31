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Москва призывает стороны переговоров об урегулировании ситуации на Корейском полуострове к ответственности, чтобы не допустить их срыва. Такое заявление в четверг, 31 мая, сделал министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Северной Кореи, пишут "Известия", ссылаясь на ТАСС.
"К северокорейскому вопросу необходимо подходить осторожно, предельно бережно относиться к налаживанию контактов, избегать искушения требовать "всё и сразу", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров подчеркнул, что РФ не будет вмешиваться в переговоры между странами, но когда договоренности между Америкой и Северной Кореей будет рассматривать международное сообщество, Москва поддержит договоренности с учетом интересов сторон, а также будет готова содействовать помощи в их реализации со стороны Совета безопасности ООН.
Накануне, 30 мая, комментируя поездку в КНДР, Лавров отметил, что российская сторона поддерживает происходящие перемены в отношениях между Сеулом и Пхеньяном, а также между КНДР и США. Он добавил, что главным является то, что анонсированные и подтвержденные переговоры Ким Чен Ына и Дональда Трампа не вылились в ультиматумы.
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