Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Скульптурная композиция, сплетенная из веток, появилась у подножия первой лестницы в Нагорный парк Барнаула. Она представляет собой хоровод, по всей видимости, детей. Установка фигур еще не закончена. Возможно, инсталляция посвящена завтрашнему празднику — Дню защиты детей.
Комментарии
и сколько "освоено" денег на ЭТО гэ из палок?
Последователи скульптора Боппосова.
Колхозане)
Можно знатные костерки сварганить
Из гогна и палок? Кто автор, хочу уходящему губеру подарить его портрет...
"Соломенный человек"!
Композиция "Народ радуется уходу Карлина !"
вот спасибо за это.. убирайте теперь за собой
Это ж дугин и щетин, а также депутаты краевого парламента приветствуют нового врио губернатора края
Ненадолго тратить деньги на всякую ненужную ерунду, элементарно у подножья лестницы наставьте людям деревянных лавок! На набережной, в парках, почему стоит одна или вообще нет. Это ведь недорого и нужно
31.05.2018 13:37
Гость
лавки это головняки.. вот подумайте
там будут люди сидеть пить мусорить.. т.е нужны дворники которые будут убирать.. а оно им нужно? лучше не ставить лавки
Фигурки как-будто из г-на!
Угадал?
Даже на скульптуре запреты и уг бумажки зачем тогда поставили? Добавьте еще
На скульптуру не срать!
Не ссать сверху!
Не подходить ближе чем на метр!
Не фотографировать! Штраф 10000рублей
Не обсуждать!
Не пердеть рядом!
Детям до 16не показывать, может быть приступ!
Не пердеть рядом! это интересно почему??