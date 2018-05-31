Член Совета Федерации от Алтайского края Михаил Щетинин, несмотря на досрочный уход губернатора Александра Карлина, скорее всего, сохранит свое место в верхней палате российского парламента до сентября. Несмотря на то, что срок полномочий сенатора от исполнительной власти региона жестко "привязан" к сроку полномочий губернатора, федеральный закон дает возможность доработать представителю Совфеда до новых выборов главы региона.
Как известно, 30 мая Александр Карлин досрочно сложил с себя полномочия губернатора Алтайского края. Для Михаила Щетинина, который стал сенатором в сентябре 2014 года после избрания Карлина главой региона, это не означает досрочного прекращения полномочий. Номинально они должны были закончиться в сентябре 2019 года вместе со сроком губернаторства Карлина. Именно последний делегировал Щетинина в Совфед 4 года назад.
По действующему законодательству, в случае досрочного ухода губернатора и назначения врио главы региона прежний сенатор продолжает исполнять свои обязанности до выборов нового губернатора. Впрочем, никто не мешает ему уйти раньше по собственному желанию.
Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко вряд ли будет делать резкие движения в этом направлении до выборов 9 сентября. Без веских причин резона менять Щетинина летом фактически нет.
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Кстати, в 2017 году Совфед предлагал внести поправку в законодательство, согласно которой наделять сенаторскими полномочиями на время работы врио губернатора можно было бы одного из депутатов регионального Заксобрания и разрешить ему при необходимости совмещать два кресла — члена Совета Федерации и депутата местного парламента.
В настоящее время кандидат в губернаторы, идя на выборы, вносит одновременно список из трёх кандидатов в сенаторы на голосование и в случае победы делегирует в Совфед одного из них. Помимо представителя от исполнительной ветви власти, в Совфед своего кандидата делегирует и Заксобрание. Алтайский край от законодательной ветви власти сейчас в верхней палате парламента представляет Сергей Белоусов.
Напомним, до перехода на работу в Совфед Михаил Щетинин был замгубернатора Алтайского края, начальником главного управления экономики и инвестиций. В 2016 году, будучи сенатором, Щетинин стал главой комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию верхней палаты.
Михаил Щетинин родился 6 августа 1953 года. В 1976 году окончил Алтайский политехнический институт им. И.И.Ползунова (инженер-механик), в 1999 — Алтайский госуниверситет (юрист). Имеет ученую степень доктора технических наук и ученое звание — профессор. В его активе есть госнаграда — медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Комментарии
а чё по локтеву коментарии закрыли. Народ хочет знать!!!!!!!
так АМИК наученный вчерашними комментариями по Карлину, знает, что напишут и про Локтева )))
Кстати, не думал, что Локтев всего-то с 1959 года, думал, что с довоенных времен.
"Не беспокойся, Козлодоеу, сядем все!" (с)
бада-бада-бум на болоте
Охота бы посмотреть на "инвентаризацию"
А турклистер отменяется?
Наверное сейчас готовят 1 куб или полтора куба денег на "вход" нового ставаленника чтобы глазки закрыл на период отставки и бегства за бугор
комментарии по Локтеву убрали, за землю стадиона Локомотив испугались?
земля под Локомотивом.....еслиб эта была промблема…..
Там капни 1234 земель под Локомотивом
Вот крысы и погнали с корыта
Вчера после публикации новости про отставку Карлина первые 30 комментов отражали реальную картину отношения людей к данному типу,затем амик опомнился и несколько разбавил дискуссию " своими" коментами,типа 50 на 50)
Не зря новых и.о. губернаторов проверяют на прыжки с 7-и метровой скалы, лежание под БТР и т.д.
Сможет ли технократ преодолеть местных политиканов?
Вас,товарищи терпилы,эти назначения никак не коснутся
Кто назначил? Михал Иваныч Гребунцов
Что тот в общаг кидал,что этот в тот же общаг будет кидать
Пока Главрыба на положении ,ничерта не изменится,хоть Дуньку -доярку поставь