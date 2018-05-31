Полпред Меняйло представит врио главы Алтайского края Томенко 1 июня

Фото: www.sobranie.info
Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, руководивший красноярским правительством, планирует 1 июня прилететь из Красноярска в Барнаул, где его официально представит полпред президента по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло, сообщает "Коммерсант".
На представлении будет и предыдущий губернатор Александр Карлин.
"Один сдаст дела и должность, другой примет исполнение обязанностей",— сказал полпред изданию.
Сергей Меняйло добавил, что может охарактеризовать Виктора Томенко, с которым работает более полутора лет, только с положительной стороны.
"Он грамотный, опытный, хоть и молодой, подготовленный и профессиональный управленец. Он долго работает в должности председателя правительства не самого простого края в Сибирском федеральном округе. Хотя в одном из самых богатых регионов с точки зрения бюджета и всего остального", — сказал Сергей Меняйло. Он отметил, что среди заслуг Виктора Томенко — отсутствие отставания по строительству объектов к зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске в 2019 году.
"Он уже перерос должность председателя правительства по факту. Он достоин того, чтобы руководить регионом. Я знаю Виктора Петровича: он сделает все, чтобы оправдать высокое доверие, которое ему оказал президент", — добавил Меняйло.
Отметим, что сибирский полпред за последний год представил уже 4 врио губернаторов. В Омске это Александр Бурков, в Новосибирске – Андрей Травников, в Красноярске – Александр Усс, а в Кемеровской области — Сергей Цивилев.
30 мая президент страны Владимир Путин принял отставку Александра Карлина с поста губернатора Алтайского края и назначил на эту должность Виктора Томенко. Выборы пройдут 9 сентября.
Комментарии
За год 5 новых губернаторов в СФО это круто! Остались Тюмень и Горный?
И всех замов заменить.
Ждем Виктора с не терпеньем!