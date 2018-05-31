Глава Барнаула Сергей Дугин занял 17-е место и попал в первую группу рейтинга мэров столиц регионов страны. Такие данные приводит ЦИК "Рейтинг" в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.
Его объектами являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.
В апреле-мае глава краевой столицы Сергей Дугин поднялся на пять ступеней и занял 17-е место в первой группе рейтинга мэров столиц регионов.
Напомним, по итогам января-марта Сергей Дугин занимал 22-е место в группе. Таким образом, барнаульский градоначальник снова стал лучшим среди коллег по Сибирскому федеральному округу. Первую строчку в рейтинге занял Александр Моор, который на днях стал врио главы Тюменской области. На втором месте — Ирек Ялалов из Уфы, далее — Сергей Собянин (Москва).
Комментарии
Самое смешное, что горододв в СФО с населением более 100тыс. - всего 20! Опять бравирование цифрами и словом "лучший"?
сейчас лизунцы набегут - так налижут дугина, что он присесть не сможет
Барнаульский градоначальник Дугин занял 17-е место в рейтинге лучших мэров
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Ну, раз занял, придётся отдавать... Долг платежом красен.
Людей не смешите.... Особенно после окончания отопительного сезона при минусовой температуре.