Ресторан "Русский SHANGHAI" в Барнауле – удивительное место, где гармонично сплелись китайский и европейский колорит. Это органичное сочетание современного комфорта и традиционных восточных мотивов. Чтобы в полной мере почувствовать уютную шанхайскую атмосферу и отведать вкуснейшие блюда, нужно обязательно заглянуть на приветливый огонек этого заведения.
Переступив порог ресторана, вы окажетесь в абсолютной атмосфере потрясающе уютного пространства. Все детали интерьера тщательно продуманы, оформлены со вкусом и гармонично сочетаются. В них заложены традиции и богатейшая история Китая. Уют и спокойствие – пожалуй, именно так можно охарактеризовать ресторан "Русский SHANGHAI".
Для удобства гостей в ресторане "Русский SHANGHAI" имеется четыре зала:
- Винный бар;
- Основной зал;
- Европейский зал;
- Китайский зал.
Причем именно китайский зал является настоящей изюминкой этого ресторана. Это отличное место для встречи больших дружеских компаний, проведения конференций или любого праздника. В центре этого зала расположен большой круглый стол с вращающейся подставкой, на которой сервируются блюда, что необычно, красиво и очень удобно!
Что касается меню в ресторане "Русский SHANGHAI", то оно многогранно и разнообразно. Поскольку кухня Китая известна своими яркими вкусами, аппетитным ароматом, остротой и пряностью, а также очень привлекательным видом, всё это рады предложить своим гостям в ресторане "Русский SHANGHAI". Блюда китайской кухни готовят настоящие китайские повара — мастера своего дела, а все российские гастрономические привычки посетителей учитываются.
Для тех, чьи близкие очень любят пряную, богатую специями кухню, но сами являются приверженцами классической европейской, есть европейское меню, блюда которого сочетают в себе Восток и Запад, отличаются великолепным вкусом и размерами. Почти каждое блюдо европейского меню можно разделить на двоих, составив себе интересный гастрономический сет. В ресторане имеется настоящая дровяная печь для приготовления пиццы, ее готовят здесь по самым высоким итальянским стандартам.
Проведение дружеских и романтических встреч, а также любых праздничных мероприятий в ресторане "Русский SHANGHAI" – это отличная возможность насладиться комфортной обстановкой и великолепной кухней заведения. Для посетителей с детьми работает детская игровая комната с аниматором.
Приходите и по достоинству оцените ресторан "Русский SHANGHAI"!
Ресторан "Русский SHANGHAI":
г. Барнаул, пр. Ленина, 20, цокольный этаж
тел.: 8 (3852) 60-23-11
Комментарии
Вместо ИльПатио.
Ну ок, посмотрим.
Судя по интерьеру, цены там должны быть как в Вельвете. Но второй Вельвет городу не нужен
одно слово ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ! очередная узбечка рыгаловка
Оценивать ресторан нужно так. Посмотреть интерьер, список блюд, приветливость персонала, скорость приготовления и оформление блюд, вкус....
А потом выводы...