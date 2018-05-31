Фото: allufa.ru
Российский вице-премьер Дмитрий Козак провел экстренное совещание с крупнейшими нефтяными компаниями по ситуации с ростом цен на бензин и дизельное топливо в стране. Нефтяники выразили готовность удерживать текущие розничные цены, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя вице-премьера Илью Джуса.
Уточняется, что встреча состоялась в среду, 30 мая. Джус подтвердил факт ее проведения.
Он отметил, что на встрече была достигнута договоренность с крупнейшими нефтяными компаниями "с учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на компании отрасли". По словам Джуса, нефтяники подтвердили готовность удерживать текущий уровень розничных цен на топливо, что должно оказать "существенное стабилизирующее влияние на цены на оптовом рынке".
Агентство напоминает, что в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом (в 2017 году за аналогичный период цены выросли на 4,9%), уже в мае розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр.
Ранее Козак сообщал, что российские власти решили снизить акцизы на дизтопливо на 2000 рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3000 рублей для стабилизации цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Снижение должно произойти не позднее 1 июля текущего года.
Комментарии
Снижение-рассмешили)))))
Бал бла
раньше цена менялась раз в три дня, щас - каждый день
Медаль козаку заботится он о народе, догнали до 41 рубля теперь можно и притормозить на месяцок другой
Просто надо на неделю всей страной отказаться от машин (кроме автобусов, скорых и пожарных) и они сразу убытки считать начнут. Глядишь и одумаются. Но у нас же имидж ничто, как это мы пешком ходить будем. Так что повышать и повышать будут. Терпите господа, а как надоест, тогда и посмотрим.