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Новости

Глава парламента Алтайского края рассказал, чего ждет от нового губернатора

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Александр Романенко рассчитывает на конструктив и считает, что Виктор Томенко пойдет на выборы

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Конструктива и плодотворного сотрудничества ждет парламент Алтайского края от нового губернатора Виктора Томенко. Об этом журналистам рассказал председатель краевого Заксобрания Александр Романенко.

"Я ожидаю конструктивного, плодотворного сотрудничества. Мы уважаем решение президента страны, никаких вопросов тут не будет возникать, будем совместно проводить нашу работу. Полагаю, что Виктор Петрович не только будет временно исполнять обязанности, но и пойдет на выборы губернатора в сентябре 2018 года", — прокомментировал Александр Романенко.

Встреча нового главы региона с депутатами АКЗС (скорее всего, не со всеми) должна состояться уже в пятницу, 1 июня.

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Также глава комитета по местному самоуправлению АКЗС Борис Трофимов сказал, что главная цель, которая будет поставлена перед новым руководителем региона, — реализация майских указов президента России. Он считает, что Виктор Томенко сформирует комбинированную команду правительства. То есть, возможно, приведет кого-то из своей старой команды из Красноярска.

Напомним, что 30 мая Александр Карлин заявил о сложении полномочий. В этот же день появился указ президента о назначении врио главы региона Виктора Томенко.

Из-за досрочного ухода с поста Карлина в регионе будут объявлены выборы уже в сентябре 2018 года, хотя пройти они должны были в сентябре 2019 года.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

31.05.2018 14:02
гость

а почему в двух новостях про Локтева комментарии закрыли???

0  0
31.05.2018 14:11
- гость -

31.05.2018 14:02
Потому что патрициев не интересует мнение плебса.

0  0
31.05.2018 14:12
Гость

Патамушта нииззззяяяяяяя

0  0
31.05.2018 14:16
- гость -

Думанетца,они сработаютца.

0  0
31.05.2018 14:52
- гость -

31.05.2018 14:02
гость
потому что он серый кардинал, и, фактически, он тут втихую всем рулил. Ведь, комментарии не закрывали, даже в новостях об отставке Карлина. Локтев пристроил сыночка на заводик, справил свадьбу племяша с ведущим Хрусталевым, раздавал своим друзьям - Шонии и Ракшину места под строительства домов, ТЦ и больниц, за свой %. Даже Карлив в этом плане себя скромнее вел

0  0
31.05.2018 15:32
- гость -

"Глава парламента Алтайского края рассчитывает на конструктив"

Это одновременно, и предложение новому и.о. действовать осмотрительно, и скрытое предупреждение
Избранного губернатора М. Евдокимова депутаты тоже сначала предупредили "прислушаться к элите"....Правда времена уже не те. И вертикаль власти скорее депутатов отправит на "более важные места"!

0  0
31.05.2018 15:39
- гость -

Шонии и Ракшину места под строительства домов, ТЦ и больниц, за свой %.

Теперь у шони и ракши места отберут?

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