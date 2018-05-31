Первый симуляционный центр по хирургии открыли в Барнауле 23 мая. О том, что это принесет медицинскому образованию на Алтае, читайте в материале Amic.ru.

"Это, конечно, не пациенты, но занятия на манекенах для студентов Алтайского государственного медицинского университета тоже незаменимы", — говорят об открытии симуляционного центра на базе барнаульской больницы №5 врачи-практики. И объясняют: "Подобные занятия помогут ребятам "набить руку". К завершению обучения у них уже будет практический опыт".

Набить руку

Центр появился на базе городской больницы №5 благодаря масштабной реконструкции, проведенной по поручению губернатора края. На эти цели с 2011 года было выделено около 185 миллионов рублей, на которые был надстроен дополнительный этаж площадью более двух тысяч квадратных метров, где и размещены блоки симуляционного центра. Теперь здесь работают три симуляционных класса по хирургии. Помещения оборудованы для обучения мануальным навыкам по эндоскопической, сосудистой и торакальной хирургии.

А еще здесь открыли зал дебрифинга для обсуждения и анализа практических занятий. Проще говоря, благодаря этому центру студенты-медики смогут получать бесценный практический опыт еще до окончания вуза.

"Образно выражаясь, весь набор манекенов, аппаратов, которые служат для отработки практических манипуляций, намного сокращает время между теоретическими знаниями и применением их в практической хирургии у студентов и молодых докторов. Потому что после прохождения обучения в этом центре они приобретают не просто знания, а опыт проведения определенных процедур.

Занятия здесь начинаются с третьего курса. К шестому курсу у студентов уже должен быть набор, скажем так, инструментов, которые необходимы доктору в работе с пациентами", — рассказал порталу Amic.ru заведующий отделением торакальной гнойной хирургии, кандидат медицинских наук Вячеслав Седов.

Будущие врачи начинают практиковаться сразу после первого курса. Безусловно, им никто не доверит лечение пациентов. Студенты работают санитарами, помощниками докторов. И только курса с третьего начинается куда более серьезное обучение. Например, они учатся накладывать швы. "Третий курс отрабатывает навыки пункции плевральной полости и дренирования плевральной полости. Студенты приходят подготовленные в теоретическом плане. А здесь они уже соприкасаются с практической работой врача", — добавляет Вячеслав Константинович.

Безусловно, не стоит сравнивать пациента и манекена симуляционного центра. И все же эти манекены, по словам докторов, сильно приближены к пациентам по всем параметрам. Так что студенты могут "набить руку".

"Здесь студенты смогут отработать довольно сложные хирургические действия. Например, они могут тренироваться таким манипуляциям, как рассечение кожи и подкожной клетчатки послойно. Под прибором стоит шарик, и если студент хотя бы чуть-чуть приложит излишнее усилие, то этот шарик будет разрезан, и претендент на приобретение практических навыков получит двойку", — объясняет Седов.

Обучение в симуляционном центре проходит под контролем врачей-практиков. Сам центр развернут на базе кафедры факультетской хирургии. Большим преимуществом является то, что профессора кафедры дают будущим коллегам огромный багаж знаний, которые используются в практической работе.

"Моей специализацией будет хирургия. Мне еще два года надо будет отучиться. Для нас это отработка тех врачебных действий, которые мы не можем тренировать в реальной жизни. Студентов, естественно, не допускают работать с больными, делать, например, пункции. Это врачебные манипуляции. Но в центре у нас есть возможность потренироваться, чтобы была память рук. Конечно, с пациентом все будет по-другому. Но мы будем меньше волноваться", — рассказала студентка шестого курса АлтГМУ Лидия Данилова.

Кузница медицинских кадров

С открытием первого симуляционного центра по хирургии в Алтайском крае студентов и врачей поздравил первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы России, академик РАН Геннадий Онищенко. Почетный гость отметил, что Алтайский медицинский университет хорошо известен в России добротной, обстоятельной подготовкой медицинских специалистов.

"Я хочу поздравить с открытием этого центра. Профессиональная намоленность вашего института известна. Он выпускает добротные кадры. Не одно поколение врачей прошло через это горнило, через эту кузницу медицинских кадров. У университета есть свои традиции, научные школы. Открытие этого центра — это дань времени, это возможность воспользоваться современными технологиями. Но, говорю вам совершенно точно, ни одна техника не заменит дуэт врача и больного", — обратился к присутствующим на открытии симуляционного центра Геннадий Онищенко.

Также заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы отметил, что крайне ценно, когда руководство края создает такие возможности для развития здравоохранения. "Это не везде сегодня можно увидеть. Здесь же есть политическое понимание необходимости медицины как одного из цементирующих общество факторов. Это говорит о политической зрелости, житейской мудрости руководства. Я надеюсь, что это будет серьезным шагом в совершенствовании медицинского образования. Будущим коллегам, которые будут обучаться здесь, желаю дальнейших достижений в науке", — добавил Геннадий Онищенко.

Закон природы

Прославленный врач Алтайского края, заведующий кафедрой факультетской хирургии с курсом хирургии Яков Наумович Шойхет говорит, что открытие симуляционного центра — это один из компонентов тех перемен, которые происходят в регионе. "Начиная с того, что была рождена идея кластерного подхода в медицине, который позволил объединиться вокруг больного, а не наоборот. Но также надо говорить о доступе студента к медицинскому образованию. Сегодня у нас молодежь с горящими глазами. Уверен: дайте нашим студентам возможность что-то осваивать, и они себя покажут. Я считаю, что они наше будущее, они молодцы. Они идут вперед, и они нас обгонят. Потому что каждое новое поколение умнее, чем старое. Это закон природы", — рассказал Яков Шойхет.

Геннадий Онищенко добавил, что во время его учебы в медицинском вузе таких технологий не было. Сегодня у студентов есть отличное подспорье, которое позволяет увереннее делать первые шаги в профессии.

"Современные технологии позволяют визуализировать самую сложную операцию в режиме реального времени. И то, что сегодня это делается, это очень хорошо. Студенты приобретают навыки и доводят их до автоматизма. Проведение операционных манипуляций, наложение швов… Благодаря учебе в симуляционных центрах, когда ребята начнут работу с реальными пациентами, это будут специалисты совершенно другого уровня. Такого рода центры дают неотъемлемые базовые знания для будущего врача. Неважно, хирургом он будет или выберет другую специализацию", — считает Онищенко.

Искусство лечить

Оснащение симуляционного центра приобретено за счет внебюджетных средств Алтайского государственного медицинского университета. Вуз выделил около 15 миллионов рублей.

Этот сим-центр по хирургии стал вторым профильным центром симуляционного обучения АлтГМУ на базе практического здравоохранения. Первый открыли в декабре 2017 года на базе Алтайского краевого клинического перинатального центра "ДАР". Там проходят обучение студенты и специалисты по акушерству, гинекологии и неонатологии.

"Сегодня не везде есть такие центры, но это становится нормой обучения, без которой нельзя. Такие центры появляются во всех медицинских вузах страны. Медицинская молодежь — это элита. Сократ говорил: "Есть три искусства от Бога: искусство учить, искусство лечить и искусство судить", — добавил Геннадий Онищенко.

В ближайшей перспективе вуз планирует открыть еще три подобных центра в медицинских учреждениях Алтайского края. Учебный сим-центр по травматологии должен заработать в Краевой больнице скорой помощи, по педиатрии — в Краевой детской больнице и по фтизиатрии — в Краевом противотуберкулезном диспансере. Затраты на оборудование этих центров составят около 40 миллионов рублей из внебюджетных средств вуза.

"Это направление практикоориентированности, о котором сегодня говорит министр здравоохранения Вероника Скворцова. Начальные курсы мы обучаем в нашем основном симуляционном центре, а старшие будут обучаться в специализированных центрах на базе больниц", — рассказал ректор АлтГМУ Игорь Салдан.

Справка:



В симуляционном центре будут обучаться студенты старших курсов, ординаторы, а также повышать свою квалификацию врачи хирургического профиля Алтайского края и других регионов. Общая площадь симуляционного центра по хирургии составляет около 200 квадратных метров.



Симуляционный центр — это структурное подразделение вуза. Здесь осуществляется образовательная деятельность среди студентов, ординаторов в сфере реализации Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере дополнительного профессионального образования, а также других категорий обучающихся по вопросам оказания первой помощи.



Центр осуществляет организацию и проведение процедуры первичной, первичной специализированной и периодической аккредитации специалистов, аттестации и сертификационной оценки теоретических знаний и профессиональных медицинских навыков специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, а также оценку и аттестацию компетенций и навыков граждан, специалистов и сотрудников служб и ведомств по оказанию первой помощи.