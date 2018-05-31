Участница пятого сезона шоу "Голос" Луиза Имангулова и этноджазовая группа "Якруна" приедут на Алтай на празднование Дня России, которое состоится на "Бирюзовой Катуни". Оно будет проходить с 8 по 12 июня. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году заявки на участие подали около 150 творческих коллективов, этнокультурных объединений, солистов и народных ремесленников.
1 июня для участников и гостей фестиваля выступит ансамбль алтайского горлового пения "АлтайКАЙ" (Республика Алтай). Это виртуозы горлового пения, искусно владеющие всеми его стилями, разновидностями кая и традиционными музыкальными инструментами. Также на сцену выйдет творческое объединение "Казачий Кругъ" (Москва) — один из лучших мировых коллективов, исполняющих традиционную казачью песню.
Режиссером и ведущим концертной программы по традиции станет этнограф, певец, автор песен, крупнейший собиратель и уникальный исполнитель русского корневого фольклора Сергей Старостин (Москва).
12 июня гости Дня России познакомятся с творчеством этнической группы "ЭтносфеРа" (Москва). Это центр современной русской музыки, который совмещает инструменты и музыку разных времен и народов. Фольклорный ансамбль "Воля" Воронежского государственного института искусств представит песни юга России всех жанров, воссоздаваемые аутентично, с сохранением региональных диалектных признаков и особенностей бытования.
Комментарии