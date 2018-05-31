Фото: newinform.com
Шестеро несовершеннолетних — пять пешеходов и велосипедист — стали участниками ДТП в Барнауле с начала текущей недели. Об этом сообщают в городской ГИБДД.
Во вторник, 29 мая, произошло четыре наезда на детей. Отмечается, что два ДТП произошли потому, что правила дорожного движения нарушили дети, еще два — по причине нарушения ПДД водителями.
В среду, 30 мая, произошло еще два наезда. В результате пострадали восьмилетний мальчик, переходивший дорогу в неположенном месте, а также 15-летний велосипедист, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
ГИБДД Барнаула просит водителей в летнюю пору быть сосредоточенными на дорогах. Взрослым рекомендуют напоминать детям о правилах пересечения проезжей части, а также прикрепить на одежду и аксессуары световозвращающие элементы.
Также автомобилистов просят быть внимательнее во время передвижения во дворах, поскольку рядом с проезжей частью находятся детские игровые площадки.
Комментарии
Взрослым рекомендуют напоминать детям о правилах пересечения проезжей части сами прутся как хотят