Жителям Алтайского края расскажут налоговые тайны работодателей

Налоговая служба запускает по всей стране интернет-сервис "Прозрачный бизнес". Там будут размещены данные, которые раньше считались налоговой тайной. Подробности сообщили в пресс-службе алтайского отделения ФНС.
Так, любой желающий сможет посмотреть данные о среднесписочной численности работников, заплаченных налогах, нарушениях законов в этой части, суммах недоимки и задолженности по каждому налогу и сбору, страховому взносу, суммах доходов и расходов.
"Любой сможет воспользоваться ресурсом и сделать вывод о репутации юридического лица, чтобы не попасть в трудную ситуацию, подписав с ним контракт о сотрудничестве. Также на этот проект стоит обратить внимание тем, кто находится в поисках работы. Каждый может зайти на сайт и составить мнение о репутации работодателя. Если у него обнаружатся миллионные долги по налогам, устраиваться к такому работодателю не следует", — прокомментировала начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Алтайскому краю Елена Дунаева.
В Алтайском крае стоят на налоговом учете 50 тысяч юрлиц.
Комментарии
В Алтайском крае стоят на налоговом учете 50 тысяч юрлиц
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вот ровно 50 000, не 50 345, не 50 021, а ровно 50 000.......
деньги любят счет....