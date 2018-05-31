Правительство Алтайского края должно отправиться в отставку вслед за председателем кабмина губернатором Александром Карлиным. Об этом в частности 31 мая говорилось в кулуарах очередной сессии краевого Заксобрания. Но самое главное — об этом говорит закон.
Если исходить из регионального закона "О правительстве Алтайского края", срок полномочий исполнительного органа власти действует в пределах срока полномочий губернатора Алтайского края. Таким образом, краевое правительство должно было сложить полномочия еще накануне, 30 мая, когда о своей досрочной отставке объявил Александр Карлин. Все члены кабмина при этом автоматически должны были получить приставку "и.о".
Как следует из п. 2. ст. 6 этого же краевого закона, правительство Алтайского края слагает свои полномочия в день вступления в должность лица, наделенного полномочиями губернатора Алтайского края. Президент Владимир Путин назначил врио главы региона Виктора Томенко также 30 мая, наделив его соответствующими полномочиями до досрочных губернаторских выборов. Они пройдут 9 сентября 2018 года.
Кстати, решение о сложении правительством Алтайского края своих полномочий оформляется соответствующим распоряжением. Пока такого документа ни на сайте региона, ни на официальном портале правовой информации обнаружить не удалось.
Между тем врио губернатора Виктор Томенко вряд ли будет проводить активную кадровую политику до осени. Замены в правительстве возможны, но пока точечные. Скорее всего, по поручению губернатора Алтайского края большинство членов правительства станут исполнять свои полномочия до формирования нового состава кабмина.
Кстати, любопытным в этой связи представляется опыт соседнего региона — Новосибирской области. В октябре 2017 года исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников отправил в отставку всех министров новосибирского правительства. При этом правительство Новосибирской области продолжило исполнять свои полномочия — по факту до сентября 2018 года. Все министры получили новый статус — исполняющих обязанности.
Комментарии
Смысл им там оставаться, если уже карманы набивать так не получится
Щукин,наверное,ночь не спал)))
По локтеву 21комент был, жаль не успел прочитать, как амис удалил все, видимо еще хуже люди говорили, чем про карлина.
31.05.2018 14:57
- гость -
Может наоборот только хорошее
И чтоб уважаемого АБ не дескридитировать закрыли коменты
Про Локтева хорошее?!