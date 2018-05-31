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Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана принял закон, закрепляющий право за главой государства Нурсултаном Назарбаевым пожизненно возглавлять Совбез страны. Об этом пишет РБК, ссылаясь на "Жас Алаш".
По данным издания, закон даст право Назарбаеву осуществлять надзор за советом, созывать заседания и рабочие совещания, одобрять резолюции Совбеза, а также осуществлять прочие полномочия, которые предусмотрены законом.
Глава Минюста Казахстана Марат Бекетаев сообщил, что принятие данного закона позволит республике признать Совет безопасности в качестве органа нацбезопасности и обороны. При этом, подчеркивает газета, закон предлагает Совбезу не только обеспечить национальный потенциал безопасности и обороны, но и "обеспечить внутреннюю политическую стабильность и защитить конституционную структуру и национальные интересы страны на международной арене".
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