Фото: sputniknews.kz
Реальные сроки получили экс-начальница отдела дошкольного образования Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края Маргарита Прохода и ее сожитель, являвшийся генеральным директором ООО "ВИЕНТО" Игорь Черепанов, которых признали виновными в особо крупном мошенничестве.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в должностные обязанности госпожи Прохода входил контроль за реализацией целевых программ, связанных с дошкольным образованием, а также консультирование работников образовательных учреждений по всем вопросам закупки товаров.
"Не позднее апреля 2012 года чиновница вступила в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем (позднее — генеральным директором ООО), занимавшимся реализацией детских товаров для нужд дошкольных образовательных учреждений, с которым она состояла в фактических брачных отношениях. В период с апреля 2012 по май 2015 года женщина, используя служебное положение и доверие к ней сотрудников сферы образования, убеждала путем обмана руководителей дошкольных образовательных учреждений края заключить со своим сожителем договор поставки товаров", — указывают в СКР суть преступной схемы.
В ведомстве добавляют, что при этом чиновница сообщала заведомо ложные сведения о том, что среди всех продавцов требуемого оборудования только он является единственно возможным и самым приемлемым поставщиком.
"В результате более чем от 180 образовательных учреждений, в том числе от Управления, муниципальных органов управления образования, на расчетные счета ИП и ООО поступило почти 35 миллионов рублей, из которых деньги в сумме 14 миллионов 800 тысяч рублей были получены путем обмана и злоупотребления доверием в результате явного завышения рыночной стоимости поставленных в образовательные учреждения товаров", — подчеркивают в Следственном комитете.
Полученными преступным путем деньгами пара распорядилась по своему усмотрению, причинив тем самым имущественный ущерб региональному и федеральному бюджетам в особо крупном размере.
В итоге суд приговорил Маргариту Прохода к пяти годам колонии, а Игоря Черепанова – к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также каждому из них назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Помимо этого, судом взыскано с подсудимых 14 миллионов рублей.
Комментарии
Неужто есть в жизни справедливость? Или просто не поделилась?