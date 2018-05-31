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Новости

Главный профсоюзник Алтайского края Владимир Бабушкин уходит в отставку

, ИА "Амител", Александра Черданцева
До конца срока его полномочий оставалось еще три года

Фото: Amic.ru

Владимир Бабушкин досрочно покидает пост председателя Алтайского краевого союза организаций профсоюзов. Об этом порталу Amic.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Заявление о сложении полномочий по собственному желанию он написал еще в пятницу, 25 мая. Сейчас он находится в отпуске. В следующую пятницу, 8 июня, состоится собрание совета Крайсовпрофа, где будет принята его отставка. Новый глава будет переизбран на конференции в сентябре. Пока исполнять обязанности председателя будет его заместитель Иван Панов.

63-летний Владимир Бабушкин занимает этот пост с февраля 2009 года, его переизбирали в 2011 и 2016 годах. Полномочия у него истекают только в 2021 году. В 2000-2008 годах Бабушкин занимал пост главы Заринска, куда был избран на выборах.

Получить комментарий Владимира Бабушкина на момент публикации не удалось: сначала он попросил перезвонить, но позже его телефон был все время занят.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

31.05.2018 15:44
Прохожий

Побежали…

0  0
31.05.2018 15:56
Петрович

давно пора

0  0
31.05.2018 15:57
- гость -

А Юра Абдуллаев? Небось, тоже пакует чемоданы? А что: предыдущий шеф - на нарах, нынешний - в отставку уходит. Как бы чего не вышло...

0  0
31.05.2018 16:02
- гость -

31.05.2018 15:57
- гость -
А Юра Абдуллаев?....
Вы думается недостаточно знаете Абдулаева? Проскользнет!

0  0
31.05.2018 16:29
- гость -

Всё, выхожу из профсаюза

0  0
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