Владимир Бабушкин досрочно покидает пост председателя Алтайского краевого союза организаций профсоюзов. Об этом порталу Amic.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией.
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Почему профсоюзы в Алтайском крае против голодовок и забастовок?Главная цель профсоюзов – договариваться. Нужно добиваться того, чтобы нас услышали и приняли меры по проблемным вопросам. Наши профсоюзы выросли в Советском Союзе. Я не вижу смысла строить палаточные городки — это крайняя мера.2209 19
Заявление о сложении полномочий по собственному желанию он написал еще в пятницу, 25 мая. Сейчас он находится в отпуске. В следующую пятницу, 8 июня, состоится собрание совета Крайсовпрофа, где будет принята его отставка. Новый глава будет переизбран на конференции в сентябре. Пока исполнять обязанности председателя будет его заместитель Иван Панов.
63-летний Владимир Бабушкин занимает этот пост с февраля 2009 года, его переизбирали в 2011 и 2016 годах. Полномочия у него истекают только в 2021 году. В 2000-2008 годах Бабушкин занимал пост главы Заринска, куда был избран на выборах.
Получить комментарий Владимира Бабушкина на момент публикации не удалось: сначала он попросил перезвонить, но позже его телефон был все время занят.
Комментарии
Побежали…
давно пора
А Юра Абдуллаев? Небось, тоже пакует чемоданы? А что: предыдущий шеф - на нарах, нынешний - в отставку уходит. Как бы чего не вышло...
31.05.2018 15:57
- гость -
А Юра Абдуллаев?....
Вы думается недостаточно знаете Абдулаева? Проскользнет!
Всё, выхожу из профсаюза