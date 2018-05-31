Фото: mywaymag.ru
Всемирно известный скульптор Зураб Церетели лично приедет в Алтайский край, чтобы установить памятник поэту Роберту Рождественскому в селе Косиха 23 июня. Об этом журналистам рассказала начальник управления по культуре и архивному делу Елена Безрукова.
По ее словам, скульптор дал согласие на визит. Памятник является подарком региону от Екатерины Рождественской. Ни одного рубля из бюджета Алтайского края на него не потрачено. В установке постамента помогут алтайские предприниматели — Вадим Смагин и Владимир Отмашкин. Церемония состоится в 12.00.
Среди других гостей литературного фестиваля имени Роберта Рождественского – Максим Аверин со своей коллегой Анной Якуниной. Они покажут совместную программу. Ожидается, что один из концертов состоится рядом с театром драмы. Вместе с симфоническим оркестром выступит Владислав Косарев.
Сам фестиваль пройдет с 21 по 23 июня на площадках в Барнауле и Косихе.
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