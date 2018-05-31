Фото: vk.com/barneos22
Дерево упало на улице 50 лет СССР в Барнауле неподалеку от администрации Индустриального района, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
На фото с места событий видно, что дерево вырвало с корнем. При этом оказался проломленным асфальт.
Горожан просят быть как можно осторожнее. Напомним, в ночь на 31 мая в Барнауле из-за шквалистого ветра упало множество деревьев. В регионе действует штормовое предупреждение.
Комментарии
Асфальт никудышный, даже деревья не держит
Промахнулся всевышний.