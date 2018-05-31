Фото: "КП-Красноярк"
Обязанности председателя правительства Красноярского края после назначения занимавшего эту должность Виктора Томенко врио главы Алтайского края исполняет Юрий Лапшин. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
"Обязанности председателя правительства исполняет Юрий Анатольевич Лапшин — первый заместитель председателя правительства Красноярского края", — сообщили в правительстве.
Там отметили, что кандидатура председателя краевого правительства согласовывается с депутатами Заксобрания региона, в настоящее время кандидатура еще не внесена.
"Этот процесс, очевидно, займет некоторое время", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что губернатор Алтайского края Александр Карлин подал в отставку. Президент России Владимир Путин назначил врио главы Алтайского края Виктора Томенко, ранее занимавшего пост первого вице-губернатора — председателя правительства Красноярского края.
Виктор Томенко прибудет в Барнаул 1 июня. Правительству региона его представит полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
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