Фото: ginoskohouse.com
В Отделении ПФР по Алтайскому краю проанализировали статистику оформленных СНИЛС на новорожденных и определили самые популярные и редкие имена, которые давали детям. Об этом пишет "Алтайская правда".
Чаще всего новорожденные в Алтайском крае получают имена Александр, Артем, Иван, Виктория, София и Полина.
Среди редких имен у мальчиков встречаются Май, Велимир и Радомир, а у девочек — Тина, Стефания и Евангелина.
Также отмечается, что специалисты регионального ПФР зарегистрировали в системе обязательного пенсионного страхования с начала текущего года порядка 10 тысяч новорожденных.
Комментарии