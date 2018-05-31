Директор филиала по Алтайскому краю ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России Дмитрий Музалевский признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Наказание ограничилось условным сроком и крупным штрафом. Данное преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.
Установлено, что "Паспортно-визовый сервис" заключал договоры по оформлению документов в сфере миграции — заявления о выдаче и утрате паспорта и прочие услуги. А юридические фирмы, заключившие агентские договоры с ФГУП, оказывают данные услуги гражданам за определенное вознаграждение.
С января 2015-го по июнь 2017 года Музалевский, исполняя обязанности как директора филиала, так и фактического руководителя двух юрлиц, придумал мошенническую схему, согласно которой введенные в заблуждение сотрудники фирм на основании его указаний изготавливали фиктивные документы, в которых объемы и стоимость оказанных юрлицами от имени и за счет предприятия услуг значительно занижались. В результате директором были похищены деньги ФГУП — более 1,7 млн рублей.
Следователями было изучено несколько сотен томов финансовых документов, проанализированы бухгалтерские, технико-криминалистические и почерковедческие судебные экспертизы, опрошено более 40 свидетелей. Кроме того, в части обеспечения исполнения приговора суда, на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму 3 млн рублей.
В судебном заседании Музалевский признал вину в полном объеме. Судом ему назначено наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) в виде трех лет лишения свободы условно. Кроме того, с Музалевского взыскано 1,7 млн рублей.
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