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Переворот №2: в Барнаульской думе насильно сменили главу фракции КПРФ

, ИА "Амител", Александра Черданцева
То же самое произошло три недели назад во фракции КПРФ в парламенте Алтайского края

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

КПРФ сотряс очередной скандал: буквально пару часов назад во фракции, где всего-то три депутата, неожиданно сменили руководителя. Вместо Елены Хрусталевой этот пост занял Иван Карпов. Об этом порталу Amic.ru сообщил сам Карпов.

"Сегодня (31 мая — прим. ред.) состоялось заседание фракции, где было принято решение сменить руководителя. Наше положение о фракции позволяет принять это решение простым большинством", — рассказал он.

В Барнаульской гордуме всего три депутата-коммуниста: Елена Хрусталева, Петр Пугаев и Иван Карпов. В заседании принимали участие только Карпов и Пугаев.

Иван Карпов уточнил, что смена руководителя связана с тем, что Хрусталева занята по основному месту работы. Однако вопрос, предупреждали ли Елену Хрусталеву о том, что на заседании будет рассматриваться вопрос о ее снятии, комментировать отказался. Кроме того, ей пока не звонили и не сообщали эту новость.

Елена Хрусталева в беседе с корреспондентом портала Amic.ru назвала решение неправомерным.

"Мне никто не сообщал об этом, я сейчас узнаю эту новость от вас. Это все неправда, они не могли принять такое решение. Во-первых, глава фракции у нас назначается по решению бюро крайкома (руководящий орган партии в крае — прим. ред.), а не простым большинством. Во-вторых, заседания фракции собираю я, как официальный руководитель. И я о таком заседании не знала. Карпов взял на себя не свои функции. Что же, будем разбираться", — заявила она.

Елена Хрусталева заявила, что это продолжение истории, которая три недели назад произошла в краевом парламенте. Тогда депутаты-коммунисты свергли с поста главу фракции Марию Прусакову, которая, кроме того, занимает пост первого секретаря партии, то есть является главой КПРФ в Алтайском крае.

Тогда решение тоже принималось простым большинством. На заседании присутствовало шесть из восьми депутатов. Пятеро были за назначение на этот пост Максима Талдыкина, шестая, сама Прусакова, голосовала против этого. Руководство АКЗС переизбрание назвало легитимным. Хотя Прусакова до сих пор с ним не согласна и называет это переворотом. Кстати, трех депутатов из этой пятерки после данного события исключили из партии (это Андрей Сартаков, Юрий Астанчик, Максим Талдыкин). Четвертый — Владимир Попов — был исключен ранее.

Эти перевороты — свидетельство разлада в партии, что очень некстати перед внеочередными губернаторскими выборами.

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Глава партии Мария Прусакова тему пока отказалась комментировать до выяснения обстоятельств.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

31.05.2018 16:07
- гость -

Коммунисты тренируются перевороты делать

0  0
31.05.2018 16:11
- гость -

Это не те коммунисты, этим не до переворотов, решили лечь под ЕР поудобней...

1  0
31.05.2018 16:26
- гость -

Козырно, их трое, решили большинством голосов... ааафиииигееееть...

0  0
31.05.2018 17:08
Гость из Будущего

"Насильно сменили" - как такое возможно в нашем демократическом государстве?
Куда только Путин смотрит? Распоясались насильники!!!

0  0
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