Фото: wordpress.com
Граждане РФ назвали главными проблемами детства и детей алкоголизм и наркоманию (вместе — 37%), а также низкий уровень жизни семей с детьми (34%). Об этом пишет РБК, ссылаясь на ВЦИОМ.
В исследовании отмечается, что по первому пункту в последние десять лет отмечается снижение уровня обеспокоенности (в 2009 году он был равен 45-47%), а по второму — рост актуальности (в 2009 — 20%).
Закрывает тройку лидеров проблем тема воспитания в дошкольных и школьных учреждениях (22%). За последние два года россияне стали беспокоиться данным вопросом на 9% больше.
Также серьезной проблемой детства участники опроса назвали вопрос детской преступности и беспризорности (8 и 6% соответственно), при этом в нем отмечаются положительные изменения (в 2009 году — 38 и 21%).
В исследовании сказано, что государство не до конца соответствует той роли по охране детства, которую, как считает общество, должно выполнять. "На этих оценках, конечно, сказались и тенденции общего характера: критика со стороны общества в адрес системы дошкольного и школьного образования, снижение самооценок материального положения", — добавляет глава практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМа Кирилл Родин.
В октябре прошлого года половина жителей страны назвала наркоманию главной проблемой, на которую нужно направить социальную рекламу. Также треть россиян (34%) заявили, что социальная реклама должна призывать к борьбе с алкоголизмом.
Комментарии
Главная проблема кроется в том что те кто может занять увлечь за собой детей отвлекая их от всего негатива, те вынуждены думать о любом заработке, а в период каникул (когда и нужно все это делать) ищут бональный калым...