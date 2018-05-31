Фото: vk.com/barneos22
Серьезное столкновение автобуса и легкового автомобиля произошло 31 мая на проспекте Космонавтов в Барнауле — в результате аварии легковушке разворотило капот.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП, пр. Космонавтов, в районе крематория, в сторону Научного городка. Легковая и автобус. Все живы. Собралась большая пробка", — отметил автор заметки.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили факт происшествия, уточнив, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.
Комментарии
Только и название что "проспект", а по факту ни два, ни полтора.
там же знак 40
И кто из них торопился в крематорий?