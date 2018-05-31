Фото: en.maergroup.ru
Группа Сбербанка за I квартал текущего года сократила штат сотрудников более чем на пять тысяч человек. Об этом сказано в отчете кредитной организации по международным стандартам.
В отчете говорится, что фактическая численность штатных сотрудников группы банка на 31 марта составляла 304 тысячи 997 человек. При этом на конец года число сотрудников составляло 310 тысяч 277 человек.
Уточняется, что за I квартал прошлого года банк сократил штат более чем на четыре тысячи сотрудников. Тогда зампредправления Сбербанка Александр Морозов отмечал, что сокращения касаются в основном дополнительных офисов.
В начале текущего года глава банка Герман Греф заявил, что число сотрудников компании к 2025 году может сократиться вдвое. Это может произойти в случае, если услуги банка будут активно переводиться в цифровую сферу, добавляет sostav.ru.
Комментарии
Как сказал Греф, скоро всем Сбербанком будет управлять искусственный интеллект...
Правда я не уверен что сейчас им управляет вменяемый разум, но слово не воробей...
Прогресс
с каждым годом рабочих мест становится все меньше, где те 25 млн. рабочих мест которые нам нам обещал президент???
Было бы неплохо вообще закрыть Сбербанк, и всех разогнать!! Сберовские работники вообще некомпетентны в своей работе!
за такие деньги им вообще положено ни в чём не разбираться
как можно каждый год сокращать работников увеличивая объемы кредитования?
решили часть малопопулярных офисов прикрыть?
а может перестать вкладывать бабки в докапитализации заграничных банков в государствах недружественных, чтобы своим работникам была возможность платить достойную зарплату и развивать инфраструктуру далее???