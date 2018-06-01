Фото: Amic.ru/Екатерина Смолихина
Собственник здания барнаульского Речного вокзала начал капитальный ремонт объекта, который завершится в середине сентября. Вероятнее всего, ко Дню города, который по традиции пройдет в середине месяца.
Как сообщает пресс-служба администрации города, в настоящее время в здании Речного вокзала начаты работы по капитальному ремонту. В ходе проведения указанных работ будет выполнен ремонт фасада, кровли, внутренних инженерных коммуникаций, также будет проведено благоустройство прилегающей территории.
"В случае выявления необходимости демонтажа настенной мозаики, расположенной в здании Речного вокзала и представляющей художественную ценность, данное панно должно быть демонтировано и перенесено в художественный музей Алтайского края", — сообщили в мэрии.
Ранее, в мае 2017 года, глава Барнаула Сергей Дугин поделился планами по развитию туристического кластера на этой территории и, в частности, рассказал о судьбе здания Речного вокзала, которое нуждается в серьезной реконструкции или сносе.
Вопрос о судьбе здания Речного вокзала обсуждают уже не первый год. Оно находится у частного собственника. Так, в 2015 году в интернете появились эскизы здания, которое планировали построить на месте Речного вокзала в Барнауле. В проекте предусмотрено расширение набережной до уровня кафе "Парус". Набережная должна была представлять собой два уровня: общественную зону и частную, прилегающую к жилому комплексу. Комплекс представлял собой здание переменной этажности от 5-7 этажей до 24 этажей. В жилом комплексе должно было быть около 40 тысяч квадратных метров жилья и порядка 10 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости.
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