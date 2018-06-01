Вместе с барнаульскими энергетиками в прямом эфире радио Эхо Москвы обсудили новый законопроект Минэнерго о повсеместной установке "умных" электросчетчиков. Предполагается, что их интеллект позволит дистанционно, без вмешательства в данный процесс потребителя, передавать показания, фиксировать качество электроэнергии и даже на расстоянии отключать у должников свет. Сколько времени потребуется Барнаулу для того, чтобы опоясать все многоквартирные и частные дома умной системой учета, и кто заплатит за данное ноу-хау? Публикуем самые интересные моменты из интервью заместителя генерального директора по развитию ООО "Барнаульская сетевая компания" Алексея Бакунина.

- Алексей Викторович, давайте начнем с определения, что такое интеллектуальный счетчик, о котором так много говорят, но мало кто его видел?

В законопроекте речь идет не об отдельно взятых счетчиках, обсуждается внедрение достаточно глобальной системы, обладающей широчайшими возможностями. Этой системой станет совокупность устройств, которая позволяет учитывать показания приборов учета электроэнергии, передавать эти показания, получать обратную связь на счетчик, то есть каким-то образом управлять таким счетчиком с другой стороны, например, вводить режимные ограничения, мониторить показатели качества электрической энергии.

Возможно, законодатели дополнят и другими функциями, о которых мы узнаем, когда в соответствии со следующим пунктом проекта этого федерального закона Правительство Российской Федерации утвердит Правила предоставления минимального функционала интеллектуальных систем учета. Тогда уже можно будет точно сказать, что это такое, какими функциями наделено, и более точно узнать цену такого прибора учета у производителей. Пока называются только общие, какие-то рамочные цифры, и называются настолько разные, что они отличаются в несколько раз.

- То есть, получается, законопроект в первом чтении приняли, а что конкретно планируется внедрить по всей стране, мы узнаем позже?

Да, именно так. Сейчас на эту тему идут различные дебаты, комментариев много, и у меня складывается впечатление, что в те самые интеллектуальные системы учета, в те самые счетчики хотят заложить максимально возможный функционал для того, чтобы он создавал определенные возможности в дальнейшем как для сетевых и сбытовых компаний, так и для потребителя.

- Но мало того, что придется установить этот счетчик, простите, интеллектуальную систему учета, так еще придется создать целый спецотдел, куда будет стекаться вся информация.

- Безусловно, одним счетчиком дело не ограничится, и это будет целый информационный комплекс, который позволит передавать, фиксировать, хранить, анализировать поступающие данные. И, безусловно, для этих целей потребуется дополнительное программное обеспечение и специалисты, которые будут с ним работать.

- Верится с трудом, что замысел Минэнерго не отразится на семейном бюджете россиян.

- Как и любой законопроект в нашей стране, этот был написан с оглядкой на социальную справедливость. Много раз законодатели оговаривались, что не допускается включение расходов на интеллектуальную систему учета за счет тарифных источников или техприсоединения. Однако читаем дальше, и буквально в следующем же пункте проекта закона написано, что экономически обоснованные расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и замену в случае выхода из строя будут включаться в состав тарифа на услуги по передаче.

То есть так или иначе установка этих самых приборов учета каким-то образом повлияет на бюджет наших граждан. Приборы учета появятся, их нужно будет эксплуатировать, и эту эксплуатацию, безусловно, нужно будет включать в состав тарифа на услуги по передаче.

- Алексей Викторович, сколько потребуется финансовых средств, чтобы опоясать весь город Барнаул искусственным интеллектом?

- Во-первых, на сегодняшний день мы не знаем точного функционала прибора учета, соответственно, мы не знаем его точную цену. Но, по прогнозам коллег сетевых организаций, счетчик будет стоить от трех-четырех до семи тысяч рублей, это только сам счетчик. Плюс система учета. По данным Министерства энергетики, озвучены цифры от 30 до 70 тысяч рублей за оборудование одной точки учета и обеспечение ее полного функционала. А теперь представим город Барнаул и перечень наших точек поставки – около 250 тысяч. Если мы их умножим на минимальную сумму, которую нам назвало Минэнерго, получается 7,5 миллиардов рублей.

Для Барнаула это колоссальные деньги. Инвестиционная программа Барнаульской сетевой компании, которая направлена на реконструкцию существующих электросетей, составляет сумму около 80 миллионов рублей в год. Таким образом, 7,5 миллиардов – это 94 наших годовых инвестиционных программы.

- То есть интеллектуальные системы будем устанавливать в течение века и на этот срок о повышении надежности электросетей можно забыть?

- Примерно так. Законодатели говорят, что система окупится за счет снижения потерь. Но что если у нас нет таких потерь? Их величина в сетях Барнаульской сетевой компании не превышает 10%, по сравнению с другими сетевыми компаниями наши показатели очень и очень хорошие. Если даже наши потери удастся дополнительно снизить на 10-15% (потери в сетях станут 8,5-9%) за счет внедрения интеллектуальных приборов учета, максимальная экономия составит около 40 миллионов рублей в год.

И опять же, соотнеся это с 7,5 миллиардами, нам потребуется для окупаемости 187 лет. По этой причине, при всей красочности данного законопроекта, его удобстве для потребителей, наши расчеты показывают его утопичность. Как видим, окупаемости в наших сетях у данного проекта нет.

- Тем не менее, складывается впечатление, что вопрос уже решённый, и все федеральные чиновники в один голос твердят, что к установке интеллектуальных систем приступят уже вот-вот?

Изначально законом предусматривался срок перехода к установке интеллектуальной системы учета с 1 июля 2018 года. Опять же говорят о чем, что приборы учета не будут меняться одномоментно. Есть установленные на сегодняшний день приборы учета, которые вполне исправно работают, они проверены. И на этот счет законопроект говорит, что замена счетчиков на их более интеллектуальных собратьев будет производиться после того, как они выйдут из строя или у них закончится межповерочный интервал.

Такую поэтапность предусмотрели дальновидные законодатели. Итак, возьмем эту поэтапность и распространим на один многоквартирный дом. Счетчики там уже установлены, а их межповерочный интервал составляет 16 лет. Это значит, что в ближайшие 16 лет в данном доме интеллектуальная система полноценно не заработает. Потому что система заработает только тогда, когда счетчиками оснастят весь дом, каждую отдельно взятую квартиру. Счетчики будут появляться, мы будем вкладывать в них деньги, но в перспективе ближайших 16 лет эффекта от их замены мы не получим.

И, заметьте, 7,5 миллиардов – это мы посчитали по минимуму, взяв за основу стоимость интеллектуальных счетчиков в размере 30 тысяч рублей. Быть может, лучше по старинке сообщать показания счетчиков по телефону или через "Личный кабинет" в системе "Город". Пусть нас навещают ваши контролеры, отключают, если есть такая необходимость, проверяют счетчики…

- Есть ли смысл в повсеместной установке "умных" счетчиков? Может быть, найти на карте Барнаула самые слабые места и только там установить данную систему, не будет ли это как минимум рациональнее?

- На сегодняшний день именно в таком режиме мы и работаем. Мы не меняем системы учета в каком-то районе, а делаем это адресно. У нас в подстанциях установлены приборы учета, которые обеспечивают учет электроэнергии, отпущенной потребителям от этой подстанции. Мы знаем, сколько абоненты потребили и сколько оплатили электроэнергии. Соответственно, мы можем построить баланс и увидеть, есть там сверхнормативные потери или нет. Если потери есть, то мы устанавливаем умный счетчик и мониторим потребителя. Видим, что с данным потребителем все хорошо, но небаланс по подстанции сохраняется, счетчик снимаем и устанавливаем на другого потребителя, и так далее до выявления источника небаланса.

Это обычная, текущая работа, которая ведется сейчас и уже приносит свои результаты. Именно адресное воздействие нам кажется наиболее эффективным.

Беседовала Татьяна Гладкова.